Petroperú investiga presunto derrame de crudo en río Pastaza

Petroperú informó, mediante un comunicado, que viene investigando el presunto derrame de petróleo en el río Pastaza, a la altura del kilómetro 12 del Oleoducto Ramal Norte (ORN), en la región Loreto. Precisó que además de inspecciones mediante patrullajes aéreos, terrestres y fluviales, se han realizado también pruebas internas al oleoducto con empresas especializadas.

La empresa estatal indicó que en estas pruebas preliminares no se han identificado signos de daños, ni perdidas de presión. Asimismo, los resultados de la inspección interna realizada por la compañía alemana Rosen, empresa especializada en mantenimiento de ductos, concluyen que no existen problemas de corrosión en la infraestructura en el cruce sub fluvial del ORN con el río Pastaza.

Por otro lado, el comunicado resalta que en los recientes sobrevuelos a la zona se ha observado que las manchas oleosas han desaparecido. Petroperú agregó que continuará con las investigaciones y realizará estudios con tecnología 3D a fin de hallar una posible microfisura en el ducto debido a la crecida del río Pastaza.

Por último, aseguró estar en permanente coordinación con los organismos correspondientes, cuyos técnicos ya se encuentran en la zona a fin de realizar las evaluaciones correspondientes.

El último sábado, la plataforma indígena PUINAMUDT (Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios) informó que una presunta fuga de crudo habría ocurrido a 3 kilómetros de la comunidad Titiyacu, distrito de Andoas, provincia Dátem del Marañón, región Loreto.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe