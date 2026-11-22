El talento musical peruano volvió a destacar en el escenario internacional. Diez estudiantes de la Escuela de Música IBP obtuvieron reconocimientos en el XIII Festival Pianissimo 2026, realizado del 12 al 16 de noviembre en Medellín, Colombia. La delegación nacional consiguió diez premios, entre ellos cuatro primeros puestos, y se convirtió en la escuela con mayor cantidad de distinciones de esta edición, según informó la institución.

El certamen reunió a más de 850 pianistas provenientes de 21 países y 50 ciudades de Colombia. Las presentaciones fueron evaluadas por un panel de 45 maestros nacionales e internacionales, de los cuales 40 participaron presencialmente y cinco de manera virtual.

Concurso de piano

Los cuatro primeros puestos fueron obtenidos por Valeria Granda, en la categoría C; Abril Cedillo, en la categoría E1; Santiago Requejo, en la categoría E2; y José Vázquez, en la categoría F2.

La delegación peruana también consiguió un segundo puesto, otorgado a Luis Mejía, en la categoría F1. Por su parte, Juliette Navarro, Cristopher Cano y Estéfano Salazar alcanzaron el tercer puesto en sus respectivas categorías. Kendra Castillo y Leonardo Flores recibieron menciones de honor.

Durante la competencia, los estudiantes interpretaron obras de compositores como Mozart, Liszt, Prokofiev, Mendelssohn, Ravel y Rachmaninov, así como piezas de los peruanos Roberto Carpio y Elsa Pulgar-Vidal.

La preparación de los participantes estuvo a cargo del equipo dirigido por Fidel R. Castro, quien destacó la importancia de la formación musical y la disciplina para alcanzar estos resultados.

Con estos resultados, la Escuela de Música IBP igualó los cuatro primeros puestos alcanzados en la edición de 2024 y acumuló seis años consecutivos obteniendo primeros lugares en este concurso internacional.