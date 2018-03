Piden facultades para investigar presuntas irregularidades en la Sunedu

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, presidida por la congresista Paloma Noceda, acordó ayer solicitar al pleno del Congreso de la República que se le otorgue facultades de comisión investigadora, por 60 días hábiles, para identificar las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

La propuesta, aprobada por unanimidad, fue presentada por Noceda Chiang ante las denuncias de distintos congresistas sobre el presupuesto destinado al rubro de publicidad y consultorías en la Sunedu, incremento de personas que laboran en la mencionada institución y por las recientes declaraciones de Flor Marlene Luna Victoria, ex titular de la Sunedu.

[Ahora] Se aprueba por unanimidad solicitud para que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del @congresoperu investigue las supuestas irregularidades de la @SuneduPeru Pedido será elevado al pleno pic.twitter.com/J4EEYweOF7 — Paloma Noceda (@PalomaNoceda) 5 de marzo de 2018

La mencionada Comisión también acordó invitar, para el lunes 12 de marzo, a Martín Benavides Abanto, superintendente interino de la Sunedu para que informe el estado actual de la institución que representa.

La semana pasada, Luna Victoria dijo en Exitosa Noticias que estaba preparada para presentar irregularidades que habría hallado en la Sunedu. “Tenemos contratos sobredimensionados, contratos por terceros”, sostuvo.

Luna Victoria señaló en la conversación que el ministro de Educación, Idel Vexler, estaba enterado de esta situación y que incluso ella le pidió que comunique a la opinión pública sobre estas irregularidades.

"Yo le dije qué estábamos encontrando y le sugerí que salga a la prensa para que detalle las irregularidades que se estaban cometiendo. Le dije que no quería que me defendiera, sino que defienda la institución universitaria", argumentó la ex titular de la Sunedu.

