Piden prueba del polígrafo para acusados por desaparición de española

Los padres de la turista española desaparecida en Cusco, Nathaly Salazar Ayala, solicitaron al Ministerio Público realizar la prueba del polígrafo a los dos jóvenes cusqueños implicados en la muerte de su hija.

Alejandra Ayala León, madre de Nathaly, aseguró tal pedido fue hecho al fiscal Juan Carlos Larnia, a cargo del caso, pero que este aseguró que en Cusco no se cuenta con dicho equipo.

Para la madre tal equipo ayudaría a saber si Jainor Huillca Huaman y Luzgardo Pillco Amau, hoy recluidos en el penal de Quencoro, dicen la verdad sobre la muerte de su hija.

Ambos aseguran que Salazar Ayala falleció mientras realizaba el deporte de aventura conocido como zip line. Tras ello lanzaron su cuerpo al río Vilcanota por temos a represalias.

“Queremos saber si hay la posibilidad, si se llevan a Lima a los presos o se trae al Cusco el aparato, pero tiene que ser urgente”, expresó preocupada la madre, quien junto a Marcelo Salazar, padre de Nathaly, se encuentran en la ciudad del Cusco hace casi un mes.

“¿Dónde está mi hija? En el río no hay ninguna ropa de ella. Hemos ido más abajo de Machu Picchu y no hay nada. Hasta nosotros estamos desconcertados, no hay nada. No vamos a descansar hasta encontrarla”, enfatizaron.

