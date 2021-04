El alcalde de la Municipalidad Provincial de Talara (Piura), José Vitonera Infante, reveló que contrajo COVID-19 y pudo superar la mortal enfermedad. “He tenido contagio y apenas lo supe, me aislé, obré responsablemente y me sometí a un tratamiento médico”, indicó.

Según se informó en la redes sociales de la comuna, el burgomaestre aclaró que a pesar de haberse contagiado del virus; el tratamiento no tuvo costo en la institución que dirige.

“Durante el tiempo de mi enfermedad, no he pedido permiso alguno, a la municipalidad no le ha costado ni una sola pastilla. Hice uso de mis vacaciones y mientras estaba ausente, el primer regidor Jhony Tinedo quedó al frente de la municipalidad”, reconoció José Vitonera.

Agregó que cuando superó la enfermedad, llevó una acta que disponía su alta médica a la oficina de Recursos Humanos, a fin de que le permitan continuar trabajando.

