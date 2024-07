Una nueva autoridad está bajo de lupa de los hampones. Delincuentes vienen amenazando y extorsionando al alcalde de Los Órganos, Manuel Garrido Castro, a quien le están exigiendo 10 mil soles a cambio de su tranquilidad y la de su familia.

La pesadilla inició con un mensaje en WhatsApp donde utilizaron la frase “plata o plomo”. El burgomaestre bloqueó el número de los malhechores con el objetivo de frenar las intimidaciones; sin embargo, estas continuaron por varios días, arrebatándole la paz.

Ante esto, colocó la denuncia correspondiente en la División de Investigación Criminal de Piura (DIVINCRI) que, tras una serie de pesquisas, determinó que las extorsiones provienen del penal de Piura, ex Río Seco .

Al respecto, el alcalde Manuel Garrido Castro dijo que contratará seguridad particular para él y sus parientes con el objetivo de hacerle frente a la delincuencia. Según detalló, es la primera vez que está bajo amenaza.

La autoridad edil cree que los mensajes extorsivos se deben a los últimos golpes que ha dado su gestión en contra del narcotráfico y tráfico ilícito de terrenos en Piura.

“He recibido amenazas en mi celular. Me amenazan a mí y a mi familia y me piden 10 mil soles. Me veo obligado a contratar a seguridad personal, nunca la necesité, pero tampoco me voy a confiar. Estoy siendo precavido”, comentó a las cámaras de América Noticias.

