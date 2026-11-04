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Piura fue afectada por el Fenómeno El Niño en el 2017. (GEC)
Piura fue afectada por el Fenómeno El Niño en el 2017. (GEC)
Por Abby Ardiles

Hace aproximadamente tres meses, El Comercio advirtió sobre una serie de deficiencias en las acciones de prevención y preparación del Gobierno Regional de Piura frente al fenómeno El Niño. Informes de la Contraloría General de la República revelaban puntos críticos sin intervenir, limitaciones en los equipos para atender inundaciones, retrasos en la distribución de ayuda humanitaria y problemas en la supervisión de almacenes adelantados.

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