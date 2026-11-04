Hace aproximadamente tres meses, El Comercio advirtió sobre una serie de deficiencias en las acciones de prevención y preparación del Gobierno Regional de Piura frente al fenómeno El Niño. Informes de la Contraloría General de la República revelaban puntos críticos sin intervenir, limitaciones en los equipos para atender inundaciones, retrasos en la distribución de ayuda humanitaria y problemas en la supervisión de almacenes adelantados.

Hoy los nuevos episodios de precipitaciones asociados al fenómeno El Niño afectan considerablemente a Piura, con calles anegadas, viviendas inundadas y dificultades para el tránsito vehicular. Las lluvias han obligado a movilizar maquinaria y personal para retirar el agua acumulada, mientras las autoridades despliegan acciones de respuesta frente a los daños registrados.

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El Comercio llegó hasta Piura, donde constató calles afectadas por las lluvias y recogió pedidos de la población para que se ejecuten acciones inmediatas. Pese a los trabajos anunciados, persiste entre los vecinos el temor de que se repitan las inundaciones y los daños ocasionados durante el fenómeno El Niño de 2017.

[29/03/2017] Una mujer recibe ayuda humanitaria por parte del Ejército peruano en la ciudad de Catacaos, en Piura (Foto: Andina)

Durante un recorrido por el río Piura, este Diario conversó con el gobernador regional, Luis Neyra León, quien respondió a las observaciones identificadas por la Contraloría. Aunque aseguró que se vienen ejecutando trabajos de prevención y abastecimiento de ayuda humanitaria, no precisó cuántas de las observaciones advertidas han sido subsanadas.

El gobernador también confirmó que las obras de drenaje pluvial del centro de Piura serán suspendidas temporalmente durante la emergencia. La medida contempla concluir los trabajos en las calles actualmente intervenidas, evitar la apertura de nuevos frentes y retomar la ejecución cuando las condiciones lo permitan. El proyecto tenía prevista su culminación en marzo de 2027, pero Neyra no proporcionó una nueva fecha de entrega.

Respecto a los 13,38 kilómetros de ríos y quebradas que quedaron sin intervenir, Neyra respondió que el Gobierno Regional ejecuta trabajos de descolmatación desde febrero en los drenes bajo su competencia, entre ellos el 1308, que recoge las aguas de varios drenes urbanos y las conduce hacia el dren Sechura. Sin embargo, no precisó si estas labores corresponden a los puntos críticos identificados por la Contraloría ni cuántos kilómetros pendientes han sido atendidos.

“Dentro del marco de nuestras competencias hemos hecho lo que corresponde desde el mes de febrero. Venimos descolmatando los drenajes que son competencia del gobierno regional”, sostuvo.

Neyra también informó que se construyó un albergue en el Cuartel Grau para alojar a los brigadistas que participen en la atención de emergencias. Asimismo, señaló que se ha entregado combustible a municipalidades y juntas de usuarios para apoyar los trabajos de descolmatación, y aseguró que los almacenes de ayuda humanitaria, tanto el principal como los adelantados, se encuentran abastecidos.

Otra de las observaciones estuvo relacionada con los 17 almacenes adelantados de ayuda humanitaria. La Contraloría había advertido limitaciones de supervisión y falta de información actualizada sobre los bienes disponibles. Neyra aseguró que estas situaciones están siendo atendidas mediante una plataforma regional de Defensa Civil que permanece en sesión permanente. “Y dentro de las mismas se estableció algunas deficiencias que tenían los almacenes adelantados que ya están siendo corregidas y que ya están prácticamente solucionadas”, indicó.

No obstante, al ser consultado por los convenios de operatividad de los almacenes de Talara y Lancones, vencidos desde hacía más de dos años, respondió inicialmente que estaban en proceso de renovación. Luego añadió que podrían encontrarse subsanados, sin confirmar su situación actual.

La distribución de ayuda humanitaria también continúa sin una cifra actualizada. Según los informes revisados anteriormente por este Diario, hasta junio solo se había distribuido el 4% de los bienes adquiridos para atender emergencias. Neyra no precisó cuánto se ha entregado desde entonces y atribuyó las dificultades a los procedimientos administrativos que deben cumplir los secretarios técnicos de las municipalidades.

Estado de los bienes de ayuda humanitaria. Foto: Contraloría de la República

“Entonces, ahí es un poco el cuello de botella que tenemos. Porque Contraloría también te exige que tú entregues bienes de ayuda humanitaria siempre y cuando haya seguido el procedimiento correcto”, explicó.

El gobernador añadió que desde el Ejecutivo se prepara un dispositivo legal para agilizar las entregas. “Esperemos que así sea, pero ya es una situación que ya escapa a nuestras manos”, agregó.

Estado de las motobombas en los almacenes del COER.

En cuanto a la capacidad operativa, la Contraloría había identificado únicamente tres motobombas de cuatro pulgadas en funcionamiento, mientras otras quince permanecían inoperativas o requerían mantenimiento, frente a 47 cuencas ciegas vulnerables a inundaciones. El gobernador tampoco proporcionó una cifra actualizada.

“Deberían estar todas a punto. Eso fue en su momento y se solicitó presupuesto para darle mantenimiento”, señaló. Añadió que se encuentra en curso una compra de motobombas para apoyar a las municipalidades.

Asimismo, al preguntársele si el Gobierno Regional ya había aprobado su Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2026-2028, cuya ausencia también fue advertida por la Contraloría, respondió que “eso es lo que tendríamos que verificar”.

Obras de drenaje pluvial del centro de Piura serán suspendidas durante la emergencia

En medio de las nuevas precipitaciones, Neyra explicó que la decisión de suspender temporalmente las obras de drenaje pluvial del centro de Piura fue establecida mediante un acta suscrita con la Fiscalía, la municipalidad y otras instituciones. El acuerdo contempla terminar los trabajos en las calles actualmente intervenidas y evitar la apertura de nuevos frentes hasta que se supere la emergencia. “Terminarlas y suspender hasta que se supere el fenómeno y finalmente recomenzarla y concluirla”, explicó.

Aunque aseguró que el presupuesto para culminar el proyecto está garantizado, Neyra no precisó una nueva fecha de entrega. La obra tenía un plazo de ejecución de un año y cinco meses y debía concluir en marzo de 2027, según el cronograma mencionado por el gobernador. “Si no hubiese habido esta emergencia debería culminarse en marzo del próximo año”, señaló.

Fenómeno El Niño: Los ríos Piura, Chira y Quiroz están entre las zonas prioritarias.

Respecto a los recientes aniegos, indicó que la atención corresponde principalmente al Ministerio de Vivienda y a las municipalidades de Piura y Castilla, aunque el Gobierno Regional también interviene en sectores como Chilcal e Ignacio Merino.

En ese contexto, informó que se ha conformado un grupo de acción rápida para coordinar la movilización de personal y equipos ante nuevas precipitaciones. “Lógicamente no es nuestra competencia, pero estamos asumiendo el liderazgo para que todo salga bien”, sostuvo.

Sobre el conjunto de observaciones de la Contraloría, Neyra reconoció que algunas requieren intervenciones de mayor complejidad. “Estamos tratando de solucionar porque algunas son muy fáciles y otras sí requieren mayor complejidad, pero estamos tratando de solucionar todo”, manifestó.

Pese a las acciones anunciadas, el gobernador no precisó cuántas observaciones de la Contraloría han sido subsanadas, cuántas motobombas se encuentran actualmente operativas ni cuál es el porcentaje actualizado de ayuda humanitaria distribuida. Tampoco confirmó la aprobación del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2026-2028.