Los mercados que no cumplan con las medidas sanitarias y desinfección en todos los ambientes serán cerrados, así lo advirtió el jefe de la oficina de Fiscalización de la Municipalidad de Piura, Juan Carlos Álamo Castro, quien señaló que la supervisión iniciará a hoy con el apoyo de la Policía y Fuerzas Armadas.

Álamo explicó que de los trece centros de abastos privatizados del Complejo de Mercados, solo tres por iniciativa propia cerraron sus locales para iniciar una limpieza y desinfección profunda como medida de prevención y bajar la carga viral del COVID-19.

“Si no desinfectan, no cumplen con las reglas de señalización, no colocan cilindros con jabón para el lavado de manos de comerciantes y clientes, y no cumplen con el distanciamiento social y tampoco obligan a todos los clientes a usar mascarillas, vamos a clausurar los mercados”, afirmó Álamo.

Se quiere evitar que la aglomeración de gente sea un foco infeccioso en la ciudad que a la fecha se tiene reportado 568 casos confirmados de coronavirus.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

