Piura: damnificados de San Pablo aún no comienzan año escolar

Aunque la directora regional de Educación de Piura, Carmen Sánchez, prometió que este lunes comenzarían las clases en la escuela temporal del campamento de damnificados de San Pablo, esto no ocurrió. El Comercio comprobó que ahí el Año Escolar todavía no empieza, y según la directora encargada de dicho colegio las clases comenzarían al 100% recién la próxima semana.

Shirley Izaga Morán, directora encargada del colegio del campamento San Pablo, dijo que las clases no comenzaron este lunes debido a la falta de profesores. En total, hasta la fecha en este colegio se han inscrito 13 niños de 3 y 4 años para el nivel inicial, y 54 para primaria. Todos ellos resultaron damnificados por el fenómeno El Niño costero en el verano del 2017.

“Este año no habrá secundaria en este colegio. Las matrículas siguen abiertas, y esperemos que los padres matriculen a sus hijos acá. El problema es que ha habido mucha incertidumbre sobre si habrían o no clases en este colegio, por eso muchos padres matricularon a sus hijos en Catacaos o Cura Mori”, contó.

Para que comiencen el Año Escolar, Izaga dijo que necesitan una profesora para el nivel inicial y otro docente para primaria. “Como hay pocos alumnos en primaria, la Ugel Piura nos ha dicho que solo habrá dos profesores multigrados. Uno seré yo, y otro que deben enviarnos mañana o en estos días. Mientras tanto he dicho a los padres que sigan matriculando a sus hijos”, dijo.

-No hay agua ni profesores-



En el colegio del campamento San Pablo las aulas prefabricadas están empolvadas, no han sido limpiadas, las ventanas de celosilla han sido destrozadas por el sol, y no hay agua potable. “Nos han cortado el agua potable. Antes teníamos un pilón, pero ahora ya no tenemos. Los baños están sucios, necesitamos solucionar esos problemas para empezar el Año Escolar”, dijo Izaga.

En el caso del colegio, también de aulas prefabricadas, del campamento Santa Rosa, tampoco han recibido los docentes que les faltaban para funcionar óptimamente. Así lo confirmó a El Comercio el dirigente del sector, Carlos Paz. “Las clases continúan con pocos profesores. Así están estudiando: 3ero y 4to con un solo profesor; y 5to y 6to de primaria con un profesor, y son muchos alumnos”, comentó.

En dicha institución educativa temporal hay más de 200 alumnos. Sin embargo, necesitan dos profesores más para el nivel de primaria; y otro para inicial de 3 y 4 años. “Sobre Qali Warma ya la representante llegó hoy y encontró limpios el almacén y la cocina (los limpiaron el último sábado), y nos ha prometido que los alimentos pronto llegarán”, dijo Paz.

Consultados sobre la falta de docentes en estas escuelas de damnificados, voceros de la Dirección Regional de Educación de Piura dijeron que están buscando profesores, pero tienen la limitante de la falta de presupuesto. Es preciso señalar que en Piura hay más de 4 mil instituciones educativas que comenzaron el Año Escolar el pasado lunes 12 de marzo.

