Una pareja de jóvenes padres de familia denunciaron ante el Ministerio Público que su bebé recién nacida había sido cambiada por otra en el Hospital Manuel Javier Nomberto de Chulucanas, en Piura. Robinson More Córdova (28) contó que una prueba de ADN confirmó su sospecha.

More Córdova narró que todo comenzó luego de que su esposa diera a luz por cesárea el pasado 23 de agosto en el nosocomio. Él se percató que las ropas con las que le entregaron a la bebé no correspondía a las que él había entregado. Aquel día hubieron 15 partos en el citado centro de salud.

Cuando la madre y la bebé fueron dadas de alta, el padre mantenía sus sospechas pues la recién nacida no tenía las características físicas de ambos progenitores. Además, la pequeña no tenía el brazalete.

El denunciante dijo que, pese a exponer su sospecha, el hospital le ratificó que la bebé es su hija y le restaron importancia a la queja. “ Es de terror el no poder tener a una hija que es tuya. No debió pasar, es una negligencia, pero tremenda ”, señaló Robinson More al noticiero América Noticias.

El pasado 28 de agosto, los padres y la bebé se sometieron a una prueba de ADN en un laboratorio particular de Piura para resolver la duda. Ocho días después (5 de septiembre), el resultado del examen reveló que la recién nacida no es la hija de ambos.

Ante esta situación los jóvenes padres presentaron la denuncia por negligencia médica ante el Ministerio Público. Por su parte, la Dirección del hospital Chulucanas inició la búsqueda de la madre con la que se habría intercambiado a las bebés recién nacidas y también se dispuso que ambas pequeñas serán sometidas a pruebas de ADN para su correcta identificación.

En paralelo se investiga al personal de salud que participó en ambos partos para determinar responsabilidades por el intercambio de bebés.

“A pesar de que son nuestros compañeros de trabajo y pueda haber algún error, entendemos que hay población que puede ser afectada con estas situaciones. Por ello, hay órganos competentes para establecer responsabilidades”, dijo Fernando Agüero, director de la Diresa Piura.

Mientras esperan los resultados de las pruebas de ADN las bebés no pueden reencontrarse con sus verdaderos padres. Los agraviados piden una sanción ejemplar para los responsables.