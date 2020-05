Efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) detuvieron a una obstetra y un docente dentro de una vivienda, donde se halló medicinas del Ministerio de Salud, entre ellas pastillas usadas para el tratamiento contra el COVID-19. Ocurrió en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura.

Agentes llegaron hasta un domicilio ubicado en la urbanización San José. Allí detuvieron a la obstetra y docente, María E. C. C. (59) y a Edwind R. C. F. (54). La intervención fue coordinada con el personal de Bio Digimin - Piura, luego de recibir información sobre el presunto comercio clandestino de medicinas.

En el inmueble se encontró varias cajas de medicamentos e insumos médicos que tenían el rótulo de ‘Prohibida su Venta- Estado Peruano’. Sin embargo, lo que llamó la atención de los agentes, fue el hallazgo de decenas de pastillas Paracetamol, que sirven para aminorar los síntomas del mortal COVID-19.

También se halló otros productos como Losacor, Norflex Plus, Rhino BB, Bidrotac, Claritromizina y Novocortil.

INSUMOS

Según la Policía, entre la medicina incautada se encontró insumos vencidos sobre los cuales se aplicaba unas tenazas metálicas adaptadas para cambiar la fecha de vencimiento.

Los detenidos ahora serán investigados por el presunto delito tributario en la modalidad de comercio clandestino de productos, contra la salud pública en la modalidad de falsificación, contaminación o adulteración de productos farmacéuticos y alteración de fecha de vencimiento, y contra el patrimonio (receptación) en agravio del estado.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

