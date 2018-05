Piura: dictan prisión preventiva para acusados de desviar dinero de UGEL Paita

Este martes el juez Cristhian Azabache Vidal, del Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, dictó 24 meses de prisión preventiva para cinco de seis acusado de desviar S/. 733 mil de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Paita. La audiencia demoró más de cinco horas y se realizó en la sede de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Los ex funcionarios de la UGEL Paita que serán recluidos en el penal de Piura son el ex jefe de gestión institucional, Jorge Luis Villegas Herrera; el ex administrador de la UGEL, Fernando Chumacero Ríos; el ex analista de sistemas de la UGEL Paita, Luis Martín Urbina Clavijo; el ex asistente de informática Jhony Pantaleón Girín; y el ex técnico en informática Germán Salazar Saavedra. Una sexta investigada, la ex encargada de remuneración, Pierina Mercedes Gonzales Raymundo, afrontará el proceso con comparecencia restringida.

Todos ellos fueron capturados el pasado 21 de abril, luego de una megaoperación realizada en varias viviendas de Paita, Sullana, Huancabamba y Talara. Se los acusa de los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado doloso, al haber desviado S/. 733 mil a través de pagos indebidos a algunos profesores de la UGEL Paita.

- Red de corrupción -

​

En marzo del 2016 se destapó lo que hasta ahora se ha convertido en el mayor caso de corrupción en el sector Educación, en Piura. Todo comenzó por un grupo de docentes que acusó a otros colegas suyos de la institución educativa San Lucas de Colán de Paita de haber recibido grandes sumas de dinero en sus cuentas de haberes. Entonces comenzaron las investigaciones.



Luego de dos años y varias pericias se sabe que solo en la UGEL Paita ex funcionarios desviaron S/. 733 mil. En la UGEL Talara se usó la misma modalidad de desvíos de fondos. Según la fiscalía, ex funcionarios de dicha entidad desviaron más de S/. 2 millones. Cuatro de los seis ex funcionarios investigados en este caso cumplen mandato de prisión preventiva. Se trata de Milagros Lalupú Maldonado, Javier Espinoza Paz, Omar Rivas Zapata y Óscar Paul Cruzado Núñez.

En el caso de Talara también están incluidos, y con mandato de prisión preventiva, Matilde Chiroque Adrianzén, ex jefa de la UGEL Talara, el ex administrador Erick Vargas Antón. Pero, ambos están prófugos.

- Sin sanciones -



Jaime Távara, secretario Anticorrupción de Piura y principal impulsor de las investigaciones en este caso, dijo a El Comercio que se trata de una gran organización criminal que operaba al interior de varias UGEL de esta región. “Han desviado más de S/. 10 millones, y todo esto era de conocimiento de los altos mandos de la Dirección Regional de Educación (DREP) Piura, pues los mandos medios (presos ahora) no se mandaban solos”, comentó.



No obstante, lo que más le preocupa es que, luego de una reunión sostenida el último jueves en el consejo regional, representantes de las comisiones de procesos administrativos de la DREP Piura informaran que –a la fecha, dos años después del inicio de las investigaciones penales– no haya ni una sola sanción administrativa para los ex funcionarios involucrados.

Távara dijo que la DREP Piura no ha colaborado con el avance de estos procesos, pues acreditó un informático que minimizó el perjuicio al estado. “En la UGEL Paita dijo que el perjuicio era de S/. 17 mil; cuando ya se determinó con pericias que ha sido S/. 700 mil. Y tampoco han avanzado en los procesos administrativos. Esto solo muestra que hay interés en obstaculizar o encubrir a presuntos responsables de los actos de corrupción cometidos”, dijo.

Cabe destacar que actualmente el Ministerio Público investiga una gran red criminal en el sector Educación de Piura, de la que sería parte la UGEL Paita, por el desvío de más de S/. 10 millones en Piura, Sullana, Talara y Paita. Contraloría de la República también ha anunciado que auditará las UGEL de la sierra de Piura, pues hay indicios de desvíos de dinero con las mismas modalidades usadas en Paita, Sullana y Talara.

