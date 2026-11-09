Cuando Noemí Lourdes Ruiz Barrientos llegó al comedor popular María Lourdes, en el caserío de Virú, en Piura, encontró una coincidencia que interpretó como una señal de que su presencia en aquel lugar tenía un propósito. El establecimiento ya llevaba ese nombre antes de su llegada y, más de tres décadas después, aquella coincidencia parece haber acompañado su vocación de servicio. Hoy, a sus 53 años, Noemí ha dedicado más de la mitad de su vida al trabajo comunitario, desempeñándose como dirigente del Vaso de Leche, agente comunitaria y presidenta de distintos comedores populares.

Noemí Lourdes Ruiz Barrientos. Foto: Antonio Melgarejo GEC

Su compromiso con los vecinos también la ha llevado a enfrentar algunas de las emergencias más difíciles de la región. En 2017, observó desde una pequeña elevación cómo las inundaciones cubrían su vivienda y destruían lo que había construido junto a su esposo durante más de 30 años. El agua permaneció estancada durante meses y la ayuda tardó en llegar. Aquella experiencia todavía permanece en su memoria ante la posibilidad de que una emergencia similar vuelva a repetirse.

Piura fue afectada por el Fenómeno El Niño en el 2017. (Lino Chipana/ El Comercio) / archivo

Nueve años después, Noemí forma parte de las dirigentes comunitarias que han recibido capacitaciones impulsadas por la Fundación Romero, en articulación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), como parte de las acciones de preparación frente al fenómeno El Niño 2026-2027. Las jornadas estuvieron orientadas a fortalecer la organización comunitaria, establecer mecanismos de comunicación durante emergencias y distribuir responsabilidades para atender a las familias afectadas.

Para Noemí, uno de los principales aprendizajes fue comprender que la respuesta no debe recaer únicamente en quien dirige el comedor, sino en un equipo organizado. Actualmente, el comedor María Lourdes cuenta con 50 personas inscritas, aunque puede recibir entre 70 y 90 comensales, dependiendo del día.

La preparación de organizaciones comunitarias como la que lidera Noemí forma parte de una estrategia más amplia que la Fundación Romero desarrolla en Piura desde julio de este año. Las intervenciones comprenden infraestructura hídrica, drenaje urbano, abastecimiento de agua, atención sanitaria, ayuda humanitaria y equipamiento especializado para emergencias.

Intervenciones ante El Niño

Manuel Romero, presidente de la Fundación Romero, explicó a El Comercio que la organización ha destinado cerca de S/20 millones a estas acciones, desarrolladas en coordinación con instituciones públicas y autoridades locales. Una de las principales intervenciones corresponde a los trabajos de limpieza y descolmatación del río Piura, ejecutados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Desde agosto la Fundación Romero viene realizando trabajos a favor de la región. Foto: Antonio Melgarejo GEC

Según el balance proporcionado por la fundación, se han descolmatado 6,46 kilómetros del cauce y retirado más de 603.000 metros cúbicos de material acumulado. Estos trabajos habrían permitido incrementar la capacidad de conducción del río de aproximadamente 1.900 a 3.900 metros cúbicos por segundo. La organización contribuyó con 120.000 galones de combustible, además de recursos para el alquiler de 65 máquinas y el pago de personal.

Manuel Romero, presidente de la Fundación Romero. Foto: Antonio Melgarejo GEC

“Entonces, literalmente hemos ampliado la capacidad al máximo posible y creemos que eso va a mitigar o reducir la probabilidad de que el río se desborde como se desbordó en el 2017”, señaló Romero durante un recorrido por uno de los tramos intervenidos.

En materia de drenaje urbano, la fundación también ha apoyado a la Municipalidad Provincial de Piura en el retiro de 2.820 metros cúbicos de residuos de los drenes 18 de Mayo y Sullana, mediante 188 viajes de volquete. El balance institucional registra tres drenes descolmatados y tres cuencas ciegas atendidas, mientras que se contempla intervenir otros siete puntos críticos.

Preparación para la respuesta

Las acciones también alcanzan al sector salud. La organización prepara un establecimiento temporal con 120 camas clínicas y 10 sillones de rehidratación, que funcionará en el CEBE Jesús Nazareno entre diciembre y abril. La Dirección Regional de Salud (Diresa), responsable del personal y la atención sanitaria, proyecta alrededor de 15.000 atenciones, principalmente ante un posible incremento de enfermedades como el dengue.

Hospital de Campaña equipado por la Fundación Romero. Foto: Antonio Melgarejo GEC

En paralelo, se contempla la preparación de 18.000 kits de alimentos para familias y 300 paquetes destinados a ollas comunes. Los productos serán almacenados en centros de acopio de la Universidad de Piura y la Fuerza Aérea del Perú. Romero explicó que se contará con 300 voluntarios para preparar los víveres y que se busca coordinar su traslado mediante helicópteros hacia localidades que podrían quedar aisladas durante las lluvias.

Almacén de donaciones en la Universidad de Piura. Foto: Antonio Melgarejo GEC

A estas medidas se suma la entrega de más de 1.8 toneladas de equipamiento especializado y dos botes a motor a la Región Policial Piura. La donación comprende 31 tipos de implementos, entre ellos tablas espinales, torniquetes, botas de seguridad y herramientas para remover escombros, destinados a fortalecer las 10 brigadas descentralizadas de búsqueda y rescate de la Policía Nacional.

Agua para situaciones de emergencia

Ante el riesgo de interrupciones del servicio de agua potable durante las lluvias, la Fundación Romero trabaja en la habilitación de dos pozos ubicados en el colegio San Miguel, en Piura, y en la zona More, en el Bajo Piura. Ambos tendrían una capacidad teórica conjunta de extracción de 50 litros por segundo, equivalente a aproximadamente 4.32 millones de litros diarios si operaran de manera continua.

El proyecto también contempla la instalación de 21 tanques de almacenamiento de 25.000 litros cada uno, con una capacidad total de 525.000 litros, así como la reparación de cuatro camiones cisterna para reforzar la distribución. Estas acciones se desarrollan en coordinación con EPS Grau, el Ministerio de Vivienda y las autoridades locales, con el objetivo de facilitar el acceso a agua segura durante una eventual emergencia.

Martín Pérez, director ejecutivo de la Fundación Romero junto a los tanques destinados para el sector Santa Julia de Piura. Foto: Antonio Melgarejo GEC

Martín Pérez Monteverde, director ejecutivo de la Fundación Romero, explicó a El Comercio que uno de los principales desafíos será organizar la distribución para evitar largas filas y asegurar que la población conozca los horarios de abastecimiento.

“Un esfuerzo grande de nuestro lado es hacer predecible el momento en que llega el agua. Es decir, si el agua llega a las 6 de la mañana, perfecto. La gente tiene que saber que a las 6 de la mañana estos tanques, estas cisternas, están llenas de agua. Y tienen que saber que a las 3 de la tarde nuevamente están llenas”, explicó.

El directivo precisó que la capacidad de extracción de los pozos permitiría incrementar el volumen distribuido, aunque identificó como principal limitación la disponibilidad de camiones cisterna con condiciones sanitarias adecuadas. La organización evalúa ampliar su capacidad de abastecimiento hacia finales de diciembre o principios de enero, en coordinación con las instituciones responsables del servicio.