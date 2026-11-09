Resumen

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Desde agosto la Fundación Romero viene realizando trabajos a favor de la región. Foto: Antonio Melgarejo GEC
Desde agosto la Fundación Romero viene realizando trabajos a favor de la región. Foto: Antonio Melgarejo GEC
Por Abby Ardiles

Cuando Noemí Lourdes Ruiz Barrientos llegó al comedor popular María Lourdes, en el caserío de Virú, en Piura, encontró una coincidencia que interpretó como una señal de que su presencia en aquel lugar tenía un propósito. El establecimiento ya llevaba ese nombre antes de su llegada y, más de tres décadas después, aquella coincidencia parece haber acompañado su vocación de servicio. Hoy, a sus 53 años, Noemí ha dedicado más de la mitad de su vida al trabajo comunitario, desempeñándose como dirigente del Vaso de Leche, agente comunitaria y presidenta de distintos comedores populares.

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