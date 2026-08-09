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Un residente local empuja su carreta a través del lodo tras las inundaciones provocadas por las lluvias en la provincia de Paita, en Piura, al norte del Perú, el 24 de marzo de 2017, durante el fenómeno climático El Niño. (Foto de Ernesto BENAVIDES / AFP).
Un residente local empuja su carreta a través del lodo tras las inundaciones provocadas por las lluvias en la provincia de Paita, en Piura, al norte del Perú, el 24 de marzo de 2017, durante el fenómeno climático El Niño. (Foto de Ernesto BENAVIDES / AFP).
/ ERNESTO BENAVIDES
Por Abby Ardiles

Luego de la reciente visita de la presidenta Keiko Fujimori a Piura, donde supervisó los trabajos de limpieza y descolmatación en los ríos Chira y Piura como parte de las acciones de prevención frente al Fenómeno de El Niño, la atención vuelve a una región que, a pocas semanas del inicio de la temporada de lluvias, aún enfrenta importantes brechas para responder ante una eventual emergencia climática.

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