Luego de la reciente visita de la presidenta Keiko Fujimori a Piura, donde supervisó los trabajos de limpieza y descolmatación en los ríos Chira y Piura como parte de las acciones de prevención frente al Fenómeno de El Niño, la atención vuelve a una región que, a pocas semanas del inicio de la temporada de lluvias, aún enfrenta importantes brechas para responder ante una eventual emergencia climática.

Informes de la Contraloría General de la República revisados por este Diario revelan que, pese a las declaratorias de emergencia por peligro inminente y a las acciones anunciadas por las autoridades, persisten deficiencias en prevención, logística, infraestructura y atención sanitaria. Los registros evidencian una brecha entre la planificación y la capacidad operativa; existen puntos críticos sin intervención, limitaciones en equipos para atender inundaciones, retrasos en la gestión de ayuda humanitaria y establecimientos de salud con problemas de infraestructura que podrían afectar la respuesta ante un evento de gran magnitud.

Uno de los principales hallazgos se concentra en las labores de prevención física en el informe de visita de control n.° 025-2026-OCI/5349-SVC. La Contraloría advirtió que el Gobierno Regional de Piura dejó de intervenir 13.38 kilómetros de cauces y quebradas considerados críticos, pese a que las fichas técnicas elaboradas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) identificaban estos sectores con niveles de peligro “Muy Alto” y “Alto”.

Zonas que necesitaban intervención.

La omisión adquiere mayor relevancia si se considera que Piura continúa siendo una de las regiones más expuestas a inundaciones del país.

La capacidad de respuesta inmediata también presenta importantes limitaciones. De acuerdo con el informe n.° 017-2026-OCI/5349-SVC del órgano de control, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) dispone únicamente de tres motobombas de cuatro pulgadas en condiciones operativas para atender las inundaciones en las 47 cuencas ciegas identificadas en la ciudad. Otras quince permanecen inoperativas o requieren mantenimiento urgente luego de haber permanecido expuestas a la intemperie, reduciendo considerablemente la capacidad para evacuar grandes volúmenes de agua durante una emergencia.

Estado de las motobombas en los almacenes del COER.

Ayuda humanitaria que no llegó a destino

Las observaciones también alcanzan la logística de la ayuda humanitaria. A junio de 2026, el Gobierno Regional solo había distribuido el 4 % de los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) adquiridos para afrontar el periodo de lluvias. En términos presupuestales, ello representa apenas S/ 32.650 ejecutados de una inversión de S/ 794.760 destinada a la atención de emergencias.

Durante la visita de control, la Contraloría verificó además que frazadas, sacos y otros bienes permanecían almacenados directamente sobre el piso, sin tarimas, en ambientes desordenados y expuestos al polvo, incumpliendo las condiciones mínimas para garantizar su adecuada conservación. La entidad informó a través del documento n.° 012-2026-OCI/5349-SVC que estas deficiencias incrementan el riesgo de deterioro de los bienes que deberían ser distribuidos a la población damnificada en caso de emergencia.

Estado de los bienes de ayuda humanitaria. Foto: Contraloría de la República

La Contraloría también identificó que los convenios que permitían el funcionamiento de almacenes adelantados en zonas estratégicas como Talara y Lancones permanecían vencidos desde hace más de dos años. Esta situación compromete la capacidad de respuesta durante las primeras 72 horas posteriores a un desastre, consideradas críticas para garantizar el abastecimiento oportuno de ayuda humanitaria y asistencia técnica a las poblaciones afectadas.

En materia de planificación, el órgano de control advirtió que el Gobierno Regional de Piura inició el año sin haber publicado el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2026-2028, instrumento que orienta las acciones de prevención, reducción del riesgo y preparación frente a emergencias.

Hospitales también bajo riesgo

Las deficiencias también afectan al principal establecimiento de salud de la región. El Hospital Santa Rosa II-2, hospital de referencia de Piura, sufrió filtraciones masivas de agua durante lluvias moderadas registradas en febrero de este año debido a que su Plan de Mantenimiento 2025-2027 no priorizó la reparación de techos y canaletas.

Estado en el que la Contraloría encontró el centro de salud. Foto: Contraloría de la República.

Como consecuencia, varios ambientes quedaron inundados y equipos médicos de alta tecnología resultaron afectados. El tomógrafo permaneció fuera de servicio durante cuatro días luego de una serie de lluvias registradas en febrero de este año, mientras que eque el ecocardiógrafo y el equipo de densitometría también sufrieron daños y paralizaciones ocasionados por el ingreso de agua.

A ello se suma una limitada disponibilidad de ambulancias. La Contraloría verificó que el hospital únicamente cuenta con tres unidades operativas destinadas exclusivamente al traslado de pacientes, de un total de seis, mientras que el resto de la flota permanece malograda o asignada a funciones distintas a la atención de emergencias.

Indeci: las observaciones están siendo subsanadas

En paralelo, la Contraloría también identificó una serie de observaciones en la Dirección Desconcentrada de Indeci Piura relacionadas con infraestructura, almacenamiento de ayuda humanitaria y disponibilidad de personal. Consultada por este medio, la institución respondió que varias de ellas ya fueron corregidas y que la documentación fue remitida al órgano de control.

Uno de los principales hallazgos estuvo relacionado con un terreno de 10.000 metros cuadrados ubicado en la Zona Industrial de Piura, donado por la Municipalidad Provincial para la construcción de infraestructura destinada a la gestión del riesgo de desastres. La Contraloría advirtió que el predio podía revertirse al municipio debido a que el proyecto de inversión no se había iniciado dentro del plazo legal establecido en la donación.

Consultada por este medio, la Dirección Desconcentrada de INDECI aseguró que el terreno no será revertido. La entidad informó que ya remitió a la Contraloría la documentación correspondiente, incluido el perfil del proyecto de inversión, y precisó que actualmente se encuentra en marcha la formulación del expediente técnico, con lo que —según sostuvo— viene cumpliendo las condiciones establecidas por la Municipalidad Provincial de Piura.

En marzo de 2017, El Niño provocó el desborde de ríos fangosos a lo largo de toda la costa peruana, aislando comunidades y barrios enteros, como el de esta imagen, tomada en Piura.

La infraestructura de los almacenes nacionales también fue materia de observación. Durante la visita de control se identificaron portones con corrosión y perforaciones que permitían el ingreso de polvo y animales, además de observaciones relacionadas con la iluminación de algunos ambientes.

Frente a ello, INDECI precisó que el deterioro corresponde únicamente a dos portones y solo en su parte inferior, los cuales ya ingresaron a un proceso de mantenimiento para corregir las imperfecciones detectadas. Respecto a la iluminación, aclaró que los almacenes sí cuentan con este servicio y que la observación formulada por la Contraloría se limitó a reforzar la iluminación en uno de los ambientes inspeccionados. La entidad añadió que ambas acciones ya fueron comunicadas al órgano de control como parte del proceso de subsanación y sostuvo que estas observaciones no afectan la capacidad de atención de emergencias.

Otro de los hallazgos estuvo relacionado con la capacidad para almacenar alimentos destinados a la atención de la población damnificada. La Contraloría advirtió que los almacenes de INDECI Piura carecían de cadena de frío y de sistemas de control de temperatura y humedad, por lo que únicamente podían almacenar Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) no alimentarios, como carpas, herramientas y otros implementos de primera respuesta.

Al respecto, INDECI explicó que sus almacenes propios están destinados exclusivamente al almacenamiento de bienes no alimentarios y permanecen abastecidos de manera permanente durante todo el año, independientemente de la ocurrencia de un Fenómeno de El Niño. No obstante, informó que la sede central, a través del área de Logística, viene culminando el proceso de alquiler de un almacén que cumplirá las condiciones técnicas necesarias para conservar alimentos. Según la entidad, este nuevo local estará completamente implementado y abastecido antes del inicio de la temporada de lluvias, con el objetivo de garantizar la atención de la población afectada.

Como medida adicional, la institución informó que cuenta con el respaldo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que ha puesto a disposición dos hangares de aproximadamente 2.700 metros cuadrados cada uno para ampliar la capacidad de almacenamiento de Bienes de Ayuda Humanitaria en caso de ser necesario.

La atención vuelve a una región que, a pocas semanas del inicio de la temporada de lluvias, aún enfrenta importantes brechas para responder ante una eventual emergencia climática. / JULIO REAÑO

La Contraloría también advirtió que la Dirección Desconcentrada de INDECI no contaba con información actualizada sobre el stock y la distribución de los Bienes de Ayuda Humanitaria administrados por el Gobierno Regional de Piura, situación que impedía conocer con precisión la trazabilidad de estos recursos.

Sobre este punto, la entidad señaló que solicitó en reiteradas oportunidades dicha información al Gobierno Regional de Piura; sin embargo, inicialmente no obtuvo respuesta. Posteriormente volvió a requerirla y el GORE inició el proceso de consolidación de la información. De acuerdo con Indeci, actualmente el Gobierno Regional viene abasteciendo y reabasteciendo sus 17 almacenes adelantados como parte de las acciones de preparación frente a la temporada de lluvias.

La institución agregó que el Gobierno Regional finalmente remitió la información solicitada y que esta fue alcanzada a la Contraloría como sustento de las acciones correctivas implementadas.

Finalmente, respecto a las limitaciones de personal y recursos logísticos advertidas por el órgano de control para supervisar a los gobiernos locales frente al peligro inminente del Fenómeno de El Niño, INDECI informó que solicitó a su sede central la incorporación de especialistas en Gestión del Riesgo de Desastres, conductores y almaceneros para fortalecer la capacidad operativa de la Dirección Desconcentrada en Piura.

La entidad precisó que estos requerimientos ya forman parte de un proceso de contratación mediante concurso CAS impulsado desde la sede central y que la documentación correspondiente también fue remitida a la Contraloría dentro del proceso de levantamiento de observaciones.

Piura es de las regiones más golpeadas por El Niño. / NILO VILELA

La deuda histórica de Piura con la prevención

Para Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, la región mantiene una “deuda histórica” en materia de prevención frente al Fenómeno El Niño. Señaló que, si bien la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) permitió avances en la recuperación de colegios, centros de salud y vías, aún permanecen pendientes las obras integrales que permitan reducir la vulnerabilidad de Piura frente a eventos climáticos extremos. “El problema de Piura no radica únicamente en la capacidad para atender una emergencia, sino en que seguimos sin resolver las causas que hacen que cada episodio de lluvias intensas genere los mismos impactos”, sostuvo.

Bereche advirtió que las recientes observaciones de la Contraloría sobre la falta de intervención en puntos críticos de ríos y quebradas, las limitaciones operativas del COER y las deficiencias en la gestión de ayuda humanitaria deben ser tomadas como una alerta para fortalecer la preparación institucional. En esa línea, recordó que Piura requiere avanzar en proyectos estructurales como la reforestación de las partes altas de las cuencas, reservorios de laminación, defensas ribereñas permanentes, una salida adecuada del río Piura hacia el mar mediante el sistema Chutuque y un drenaje pluvial moderno para las ciudades. “La verdadera preparación, además de contar con maquinaria o ayuda humanitaria, se debe medir por la capacidad de reducir el riesgo antes de que ocurra la emergencia”, afirmó.

El presidente del gremio empresarial señaló que un nuevo evento climático de gran magnitud tendría impactos no solo sociales, sino también económicos, considerando que Piura concentra actividades estratégicas como la agroexportación, agricultura, pesca, comercio, logística y turismo. “Un evento extraordinario podría ocasionar pérdidas económicas de entre S/ 7.000 y S/ 12.000 millones”, estimó, tras remarcar que la región aún tiene una ventana para reducir los riesgos mediante acciones inmediatas como la atención de puntos críticos, el fortalecimiento del COER y el aseguramiento de maquinaria y ayuda humanitaria. Asimismo, destacó que la reciente visita del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento a la zona del canal de Chutuque representa un avance para evaluar una intervención que, según indicó, viene siendo impulsada por la Cámara con el respaldo de especialistas.

El Gobierno Regional de Piura no respondió a las consultas formuladas por este medio sobre el estado de las acciones ejecutadas para atender las observaciones de la Contraloría, entre ellas las relacionadas con la intervención de puntos críticos, la gestión de ayuda humanitaria y las medidas de preparación frente a un eventual Fenómeno de El Niño. Las solicitudes de información fueron reiteradas sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.