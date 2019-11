Durante una operación a cargo de la policía del distrito de Castilla ( Piura ), las autoridades incautaron 129.4 kilos de marihuana ‘cripy’, cuyo valor asciende a un millón de dólares. El hecho ocurrió el último sábado, cuando se detuvo a Gelacio Cruz Peña, de 33 años de edad, quien transportaba esta sustancia ilegal.

La policía informó que Cruz Peña manejaba una moto furgón, con placa de rodaje 2215 IM, donde transportaba los casi 130 kilos de marihuana. La intervención se produjo en la carretera Panamericana, en la vía-Chulucanas, a la altura del grifo Petroperu, en Castilla. Sorprendido por los agentes, Cruz Peña intentó escapar, pero fue detenido a los pocos metros por el presunto delito contra la salud pública.

Durante la requisa, la policía descubrió que dentro del vehículo se transportaba la marihuana ‘cripy’ distribuida en cinco cajas de aproximadamente 60 x 23 cm de fibra de vidrio con ternopor, envueltas con cinta de embalaje color crema. Dentro de cada caja, la marihuana cripy estaba distribuida en paquetes.

En total, los 129.465 kilos de marihuana cripy se encontraban distribuidos cuidadosamente en 48 paquetes. Cada kilo cuesta 7500 dólares; es decir, esta droga estaba lista para comercializarse a un millón de dólares, dijeron las autoridades policiales.

Organización internacional

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura, coronel PNP Enrique Goicochea Chunga, esta droga provenía de Colombia y Ecuador y tenía como destino Chile, por lo que se trata de un clan internacional. “La droga proviene de Colombia, pasa por Ecuador, es acopiada en la zona de las Lomas, en Suyo, y se dirigía al terminal terrestre rumbo a Lima, a otra zona de acopio más grande para luego ser trasladada a Chile y Bolivia”, precisó el coronel.

Añadió que el precio de esta sustancia en Piura rodeaba los 7.500 dolares, pero al llegar a Chile podría costar hasta 10 mil dólares el kilo. “¿Por qué ese precio? Es que ya viene prensada y la calidad del alcaloide es más concentrada y eso es valorado por los consumidores de esta sustancia”, explicó.

El oficial dijo que el detenido no cuenta con antecedentes policiales ni penales y que hasta el momento no ha querido relevar quienes más estarían detrás de esta organización. “Cuando es intervenido estaba solo, pero se puede prever que no trabaja solo, sino que es parte de la organización criminal de venta de drogas”, dijo Goicochea Chunga.

Las autoridades dijeron que, aproximadamente, cada año se decomisan unas 6 toneladas de clorhidrato de cocaína (proveniente del Vraem y del valle del Huallaga) y alrededor de dos toneladas de marihuana cripy. Este tipo de marihuana es más refinada, y por eso su precio es más elevado. Asimismo, sus efectos son más devastadores para los consumidores.