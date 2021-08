La región Piura recibió de parte del Ministerio de Salud un total de 39.896 dosis de la vacuna Sinopharm, con el objetivo de acelerar el proceso de inmunización de sus ciudadanos. Como es público, este 7 y 8 de agosto se realizará en este departamento la segunda jornada regional de vacunación de 36 horas seguidas.

La jornada está dirigida al grupo etario de mayores de 40 años y rezagados, y se desarrollará en los diferentes puntos de inmunización de la región Piura.

Se pudo conocer que la meta para esta gran jornada es vacunar en la región a 50 mil personas.

La Dirección Regional de Salud de Piura precisó, a través de su cuenta en Facebook, que la jornada se iniciará el sábado 7 a las 8:00 a.m. y concluirá el domingo 8 de agosto a las 6:00 p.m. No obstante, precisó que en el establecimiento médico La Unión no se inoculará a personas de 40 años a más, sino de 45 años a más y también a docentes que laboran en zonas rurales. Asimismo, se aplicará la segunda dosis a los mayores de 52 años.

