Piura: miles de agricultores protestan para exigir obras de reconstrucción

Miles de agricultores de los diferentes valles de la región Piura se movilizaron esta mañana en una marcha para exigir al gobierno central el inicio de las obras de reconstrucción en este sector tan alicaído. Los manifestantes partieron desde la Dirección Regional de Agricultura, en Castilla, hasta la sede del gobierno regional de Piura.



Los campesinos portaron pancartas, con mensajes alusivos a la lenta reconstrucción del sector agrario en Piura. Marcial Quintana, agricultor de Catacaos, dijo que exigen la pronta reparación de los canales de regadío, así como el avance en la rehabilitación de los diques del río Piura.



El jefe de la Dirección Regional de Agricultura de Piura, Mario Labérry, dijo que en su sector aún no se ha iniciado ninguna obra de reconstrucción, y que por ese motivo entiende el malestar de los productores. “El gobierno solo ha rehabilitado algunos canales, con arena; pero no hay ninguna obra de reconstrucción, no se han arreglado los caminos, y los productores no pueden acceder a créditos agrarios”, dijo a El Comercio.



Añadió que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) es pura promesa. “Hay 400 canales de regadío que todavía no han sido rehabilitados, y otros que deben ser reconstruidos. Entre estos destacan el canal Tablazo-San Lorenzo, que necesita entre 5 y 7 millones de soles; el túnel Culqui, que de caerse evitaría que el agua entre al reservorio de San Lorenzo; el canal Malingas; y el canal del Medio Piura margen derecha”, dijo Labérry.



- Los riesgos de la lentitud -

​

La Dirección Regional de Agricultura de Piura detalló que los problemas en la infraestructura hídrica –canales que no han sido rehabilitados ni reconstruidos– han afectado 120 hectáreas, de las cuales unas 6 mil podrían perderse. “En el valle de San Lorenzo hay 2 mil hectáreas; 3 mil has en el valle del Medio y Bajo Piura y 1.000 has en el valle del Alto Piura”, dijo.

Los cultivos en riesgo son el arroz, frutales como el mango, el limón, banano orgánico en Sullana; y otras 7 mil hectáreas que se han dejado de sembrar en San Lucas de Colán, en Paita, debido a los problemas en la infraestructura hídrica.

