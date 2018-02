El fenómeno La Niña –cuyas características son el enfriamiento de las aguas del mar y la presencia de lluvias en la sierra y selva– ha iniciado su etapa de declive dijo hace unos días la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” y “La Niña”. Sin embargo, en Piura, las autoridades de agricultura dijeron que este evento climático ha causado estragos en los cultivos.

Mario Labérry, director regional de Agricultura de Piura, dijo a El Comercio que La Niña costero afectó 16 mil hectáreas (has) de mango kent de exportación en el valle de San Lorenzo y El Alto Piura, así como 4.200 has de arroz en el valle del Bajo Piura, y 16 mil has de limón en esta región. En total, 36 mil 200 has resultaron afectadas por este evento climatológico.



“El mango tuvo una floración extraordinaria, pero por el frío fue atacada por varias plagas, como el oídium. Y los agricultores, azotados por El Niño costero, no tuvieron dinero para comprar fungicidas. Se reportó mucha caída prematura de la fruta, y problemas de textura interna en el mango, que afectó 16 mil has de mango kent de exportación”, dijo Labérry.

Las proyecciones de exportación de mango para este año eran de 6 mil contenedores. Cada contenedor contiene 20 toneladas. Sin embargo, hasta la quincena de marzo en Piura solo se reportaron 1.200 contenedores. “Hasta marzo cosecharemos máximo 4 mil contenedores. Habrá una pérdida de 2 mil contenedores que se dejarán de cosechar por la Niña costera”, comentó Labérry.

-Arroz y limón-



El arroz fue otro de los cultivos afectados por la Niña costera. En el valle del Bajo Piura, Medio Piura y Sechura se vieron afectados 4.200 has, por las bajas temperaturas. “Hubo una baja en la productividad del arroz”, explicó Labérry. El limón fue otro producto golpeado por este fenómeno.

No obstante, Labérry dijo que otros productos –como la papa, el maíz amiláceo o el banano orgánico– se vieron beneficiados con la Niña costera. “Les ha venido bien este clima y han aumentado su producción”, dijo. En total en Piura se cultivan 220 mil has de diferentes productos, entre ellos mango, limón, arroz.

De otro lado, el Senamhi descartó que se vaya a presentar un nuevo Niño en la costa norte del país. “La temperatura del mar se ha venido normalizando, mientras que en la costa norte de Tumbes y Piura se ha registrado un calentamiento ligeramente sobre lo normal. Pero Senamhi descarta la ocurrencia de una situación que se asemeje a El Niño costero 2017”, dijeron.

El comunicado fue emitido luego de que especialistas de la Universidad Nacional de Piura alertaran sobre el calentamiento del mar en Piura y la posible ocurrencia de un nuevo Niño en los próximos meses. La región aún no está preparada para soportar lluvias como las del verano del 2017.

