Pobladores de la región Piura marcharon por no tener agua potable desde el 27 de diciembre del 2019, fecha en la se restringió el abastecimiento de este líquido para ejecutar los trabajos de reposición de las losas del canal Daniel Escobar.

De acuerdo a RPP Noticias, los ciudadanos deben abastecerse de agua con baldes y tinas de los camiones cisternas. “Estamos muy preocupados por que llevamos más de 16 días sin agua. Nosotros tenemos altas temperaturas, llegamos hasta los 36º C y no es posible que no podamos contar con agua potable”, aseveró una residente del distrito de Castilla.

A raíz del corte de agua, varios pobladores protestaron esta mañana exigiendo una pronta solución. Según Correo, los vecinos afectados se desplazaron por las principales calles de la ciudad en dirección al local del Gobierno Regional de Piura, donde pidieron la presencia del gobernador Servando García Correa y de los funcionarios de la EPS Grau y del Proyecto Especial Chira Piura.

A 18 días sin agua potable, un grupo de pobladores llegaron al @GRPiura para exigir la celeridad en los trabajos en el canal Daniel Escobar a fin de que se restablezca el agua potable. Recordar que #Piura soporta temperaturas que superan los 35°C.



Ministro se pronuncia

Por su parte, el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, precisó en declaraciones a Canal N que se continúan realizando los trabajos de reposición en el canal Daniel Escobar. “Este es uno de los canales principales que abastecen agua a la población de Sullana, de Piura, y también la agricultura cerca de Chepén, 80 mil héctareas aproximadamente”, detalló.

Asimismo, indicó que “se han activado 32 tubulares que están permitiendo atender, de manera parcial, a la población” con el servicio de agua potable. De otro lado, explicó que el mantenimiento del canal Daniel Escobar debió haber sido reparado en el plazo de 10 días, sin embargo hasta ahora siguen los trabajos.

“Lamentablemente ha habido situaciones adversas por parte de la empresa constructora como equipamiento, entre otros. (...) Por lo que hemos tenido que buscar una decisión y acción de contingencia a efecto de poder paralizar la obra y colocar geomembranas que van a permitir conducir agua y atender a la población y la agricultura también”, indicó.

El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, se refirió sobre la restricción de agua en Piura. (Video: Canal N)