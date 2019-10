La designación de Amalia Moreno Vizcardo como directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), en reemplazo de Nelson Chui, tomó por sorpresa a os distintos alcaldes de Piura, la región más golpeada por El Niño costero, pues consideran que este cambio es poco estratégico y que solo generará retraso al ya lento proceso de reconstrucción.

El alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, indicó que no es bueno comenzar otra vez desde cero. “Desde los contactos, volver a construir una relación desde cero. Además no creo que solo sea cuestión de personas, sino del sistema que es lo que está fallando. Es la burocracia, el centralismo, que se revisa mucho y es de nunca acabar. Tenemos 20 proyectos donde no se nos transfieren los recursos”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Tambogrande, Alfredo Rengifo, señaló que todo cambio de funcionario de alto nivel hace perder el tiempo. “Esto nos va a retrasar entre dos o tres meses, mínimo, es decir, ya perdimos el año. Acá tenemos 41 colegios para reconstruir como unidad ejecutora, pero solo nos han aprobado hasta ahora dos. Los alumnos seguirán estudiando en pésimas condiciones”, comentó.

- Poca ejecución en Catacaos -

El que sí se mostró optimista con el cambio en el liderazgo de la ARCC fue el alcalde de Catacaos, José Muñoz, quien espera el despegue de las inversiones. “Creo que la intención del presidente Vizcarra es agilizar la reconstrucción. Esperemos que este cambio sea positivo, sobre todo para Catacaos, que fue la zona más golpeada”, opinó.

Con él coincidió el alcalde de Pedregal Grande (Catacaos), José Santos Yamunaqué, quien expresó su deseo de que este cambio ayude a concretar los proyectos de las defensas ribereñas del Bajo Piura, los colegios y el centro de salud destruidos y el colapso del sistema de agua y alcantarillado. “Vamos a gestionar una reunión en Lima con el presidente y los ministros, sino nos iremos a paro otra vez”, dijo.

El municipio de Catacaos cuenta con un presupuesto anual de S/63 millones 826 mil 169, pero solo ha ejecutado el 44,7%, a dos meses de terminar el año. En cuanto al Fondes (Fondo ante ocurrencia de desastres), ha ejecutado el 0% de S/1 millón 258 mil 455, según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Cuando comenzamos la gestión no teníamos banco de proyectos ni perfiles aprobados que nos dejara la anterior gestión”, se excusó el burgomaestre Muñoz.

