Piura reporta 87 casos de violencia sexual en los 4 primeros meses del año

De acuerdo con la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura, en los cuatro primeros meses de este año se han reportado 87 casos de violencia sexual en esta región. Del total de las víctimas, 79 son mujeres y 8 son varones. Así lo informó Pablo Juárez Vílchez, director de Educación y Organización Comunitaria de la Diresa.



El funcionario precisó que cada semana, desde enero hasta abril han ocurrido por lo menos cinco casos de violencia sexual en la región Piura. Estas declaraciones las ofreció en el encuentro regional “Mujeres por una agenda electoral por la igualdad de género con énfasis en la salud sexual y reproductiva”.



“Hay que valorar a las organizaciones de mujeres para seguir poniendo en agenda pública el tema de igualdad de género, somos conscientes que las mujeres han mejorado en el reconocimiento de sus derechos y por el otro lado los índices de violencia como: la marginación y la exclusión aun todavía siguen latentes, lo cual indica que debemos seguir trabajando”, dijo a su turno el gerente regional de Desarrollo Social, Juan Aguilar Hidalgo.

Por su parte, Cecilia Bustamante García, subgerenta regional de Desarrollo Social, informó que es importante contar en la región con movimientos de mujeres organizados y tratar temas sobre políticas sociales, para reflejar su intervención en el desarrollo económico regional.



“Es importante que se visibilice la diversidad que hay en el territorio de organizaciones de mujeres y no solo abarque el tema mujeres, sino todo el tema integral tanto en niñas y poblaciones vulnerables”, dijo.

- Muertes maternas -



La coordinadora del Centro Ideas, Milagros Mendoza, explicó que en nuestra región se han registrado 11 muertes maternas. “En el 2016 se hizo un diagnóstico de las muertes maternas que no solo suceden en zonas rurales, sino también en la costa. Aquí se accede a un servicio de salud, pero los servicios de salud en primer nivel no están en las condiciones de atender a una mujer y no hay una atención oportuna. Es por ello que hay que implementar mejores servicios maternos para poder tener un personal de salud y que pueda atender oportunamente”, aseveró.

En este marco se resaltó la importancia de tener agendas tanto provinciales y locales que sean articuladas en la región. Durante el encuentro se abordó el panel de presentación de las agendas electorales por la igualdad de género en cinco ejes: salud, educación, violencia, económico y participación y política de la mujer.



