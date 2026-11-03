Las lluvias nuevamente azotaron Piura. En menos de dos semanas, la región ha registrado episodios de precipitaciones importantes que han dejado calles anegadas, dificultades para el tránsito vehicular y la movilización de maquinaria para retirar el agua acumulada. El pasado 20 de octubre, El Comercio reportó al menos nueve puntos afectados en la región. Las precipitaciones se producen mientras avanzan los trabajos de prevención ante el fenómeno El Niño.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Piura y Tumbes registraron acumulados superiores a los 100 milímetros, valores que, según su presidenta ejecutiva, Grinia Ávalos, no se habían presentado en octubre, hace décadas, específicamente durante los años 1987 y 1992. Aunque se prevé una disminución de las lluvias entre el 4 y 5 de noviembre, el organismo advirtió que un nuevo periodo de precipitaciones afectaría ambas regiones entre el 5 y 7 de noviembre.

📣 #NotaDePrensa | #Minam #Senamhi señaló que se espera una disminución importante de las precipitaciones entre el 4 y 5 de noviembre, seguida de un nuevo pulso de lluvias entre el 5 y 7 de noviembre en ambas regiones. 📲🔗 Conoce más: https://t.co/3PgxekOEUF https://t.co/bbdxjzdm35 — Senamhi (@Senamhiperu) November 2, 2026

En paralelo, el Ejecutivo ha informado sobre los avances de los trabajos de limpieza y descolmatación del río Piura. Durante su visita del 16 de octubre, la presidenta Keiko Fujimori anunció que, desde el 18 de ese mes, se trasladaría maquinaria hacia el Bajo Piura y que las intervenciones culminarían antes del 30 de noviembre.

En este contexto, El Comercio llegó en exclusiva hasta el sector Los Ejidos, en el río Piura, y entrevistó a Ítalo Cubas, coordinador regional y supervisor de intervenciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). El funcionario confirmó que solo cinco intervenciones han culminado frente a los 22 puntos críticos identificados en Piura mediante el Decreto de Urgencia N.° 008-2026.

Cubas explicó que la disponibilidad de maquinaria y el corto plazo para ejecutar los trabajos han impedido atender simultáneamente todos los sectores. Además, señaló que las labores se extenderán hasta diciembre y reconoció que el plazo disponible ha limitado la ejecución de los trabajos en los puntos críticos identificados. “Hubiésemos querido hacer mucho más, pero también el tiempo, el tiempo ha sido muy corto”, señaló.

Fenómeno El Niño: Los ríos Piura, Chira y Quiroz están entre las zonas prioritarias.

Entre las intervenciones concluidas, el funcionario mencionó los sectores Los Ejidos–Puente Bolognesi, El Milagro–La Encantada, Piedra Negra y San Martín, en Tambogrande. En el primero, sostuvo que se retiraron 558.000 metros cúbicos de material del cauce, frente a los 234.000 previstos inicialmente. El vocero también indicó que Cerezal–El Papayo todavía no había sido intervenido y que se trasladaría maquinaria desde Tamarindo–La Huaca hacia otros sectores del Bajo Piura.

Los retrasos ya habían sido advertidos por la Contraloría General de la República. En el Informe de Hito de Control N.° 20025-2026-CG/GRPI-SCC, elaborado tras inspecciones realizadas entre el 6 y 14 de octubre, el órgano de control constató que no habían comenzado los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos en Cerezal–El Papayo, Chato Chico y Chato–Cura Mori debido a la falta de maquinaria. Consultado sobre estos hallazgos, Cubas indicó que ya se encontraba maquinaria trabajando en sectores del Bajo Piura, aunque señaló que los equipos disponibles no eran suficientes para atender todos los puntos de manera simultánea.

Informe sobre el sector Tamarindo-La Huaca.

Informe sobre el sector San Martín.

Por su parte, el Informe de Hito de Control N.° 19250-2026-CG/GRPI-SCC identificó tres máquinas pesadas inoperativas en Tamarindo–La Huaca, cuando la intervención registraba un avance del 72,70%. Asimismo, el Informe de Hito de Control N.° 009-2026-OCI/2413-SCC advirtió que los trabajos en San Martín, Tambogrande, se ejecutaban sin una ficha técnica definitiva aprobada, con diferencias en los volúmenes y coordenadas respecto de la ficha referencial, además de dos tractores inoperativos.

Frente a estas observaciones, Cubas aseguró que los equipos de Tamarindo–La Huaca ya habían sido reparados y que el avance superaba el 90%. También afirmó que los trabajos en San Martín habían concluido, pero no precisó si se subsanaron las observaciones relacionadas con la documentación técnica.

Cabe precisar que, durante la entrevista, se le advirtió al representante de la ANA que solo había identificado cuatro intervenciones culminadas. Sin embargo, el funcionario reiteró que eran cinco los puntos críticos atendidos en su totalidad, sin precisar la ubicación del quinto.

Gobierno anuncia acciones de respuesta ante nuevas lluvias

Este lunes 2 de noviembre, la presidenta Keiko Fujimori encabezó una reunión de seguimiento en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), donde recibió información sobre las emergencias ocasionadas por las lluvias en distintas regiones del país, entre ellas Piura. Durante la actividad, el Ejecutivo informó sobre el despliegue de personal, maquinaria y equipos para atender las zonas afectadas y reforzar las medidas de preparación ante las precipitaciones previstas para los próximos días.

La reunión de seguimiento desde el COEN sostuvo que las autoridades de los tres niveles de gobierno permanecerán movilizadas frente a las emergencias. (Imagen: Difusión).

“Acá lo importante es el trabajo en equipo. Estamos trabajando de manera articulada los tres niveles de gobierno: el Gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades a nivel nacional”, señaló Fujimori. La mandataria destacó la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de limpieza de cauces y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en la distribución de ayuda humanitaria, además del apoyo del sector privado en las acciones de respuesta.

Sector privado se suma a las acciones de prevención en Piura

Los trabajos de prevención ante el fenómeno El Niño también cuentan con apoyo del sector privado. La Fundación Romero informó que, desde julio, participa en las labores de limpieza y descolmatación del río Piura, ejecutadas por la ANA. Su aporte comprende 120.000 galones de combustible y recursos para el alquiler de 65 máquinas y la contratación de personal.

Según la organización, estas intervenciones han permitido retirar más de 603.000 metros cúbicos de material en 6,46 kilómetros del cauce. Su participación también se extiende al drenaje urbano, con el retiro de 2.820 metros cúbicos de residuos de los drenes 18 de Mayo y Sullana, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Piura. Además, contempla la habilitación de dos pozos de agua, la instalación de 21 tanques de almacenamiento y la reparación de cuatro camiones cisterna ante posibles interrupciones del servicio.

Intervenciones han permitido retirar más de 603.000 metros cúbicos de material en 6,46 kilómetros del cauce del río Piura. Foto: Fundación Romero

En materia de atención de emergencias, la fundación prevé implementar un establecimiento temporal de salud con 120 camas, que funcionaría entre diciembre y abril, así como disponer de 18.000 kits de alimentos para familias afectadas. Asimismo, entregó más de 1,8 toneladas de equipamiento especializado a la Policía Nacional del Perú, destinado a fortalecer diez brigadas de búsqueda y rescate en la región.