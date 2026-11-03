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Fenómeno El Niño: Los ríos Piura, Chira y Quiroz están entre las zonas prioritarias. Foto: ANA.
Fenómeno El Niño: Los ríos Piura, Chira y Quiroz están entre las zonas prioritarias. Foto: ANA.
Por Abby Ardiles

Las lluvias nuevamente azotaron Piura. En menos de dos semanas, la región ha registrado episodios de precipitaciones importantes que han dejado calles anegadas, dificultades para el tránsito vehicular y la movilización de maquinaria para retirar el agua acumulada. El pasado 20 de octubre, El Comercio reportó al menos nueve puntos afectados en la región. Las precipitaciones se producen mientras avanzan los trabajos de prevención ante el fenómeno El Niño.

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