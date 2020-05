Vecinos del asentamiento humano Cossio del Pomar, en Piura, mostraron su rechazo ante la presunta posibilidad de instalar carpas con camas UCI en el lugar, para pacientes con COVID-19. Ellos indicaron que el lugar no reúne las condiciones para albergar a los enfermos.

Estas personas protestaron la noche de ayer en un terreno donde se pretendería instalar las carpas; además, uno de los temores que tienen estas personas, es la posibilidad de que haya fallecidos por esta enfermedad.

“El gobernador ha anunciado la instalación de 200 camas en un terreno del asentamiento. En ese terreno, las directivas han venido pidiendo que se instale un hospital de la maternidad, pero siempre se han opuesto. Acá es un terreno a la intemperie, no hay conexiones para camas UCI, cuando hayan muertos tendrán que estar al lado de las casas”, señaló el presidente de la Junta Vecinal Comunal del lugar, Ernesto Mauricio Castillo.

Ernesto agregó que si fuera un hospital, no se opondrían; sin embargo, las autoridades no lo han hecho en su momento y ahora están asumiendo las consecuencias.

"Ahora estamos atentos, no vamos a permitir que se instalen carpas. No queremos el hospital COVID-19 en ese terreno porque no hay condiciones”, aseveró.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus?

Si no tiene síntomas respiratorios característicos del covid-19 (tos) ni debe cuidar de alguien que esté infectado, no es necesario llevar una mascarilla. La OMS recomienda evitar su uso, debido a que en esta pandemia, estos implementos puede escasear. Ahora, recuerde que si usa uno, este es desechable; es decir, solo se puede utilizar una vez.

VIDEO RECOMENDADO

Se registró choque entre auto y ambulancia en el Cercado de Lima. (Video Canal N)