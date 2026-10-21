Por Redacción EC

09:09
  • En distritos de Piura se espera que las autoridades inicien las labores de limpieza después de la fuerte lluvia.
09:05
  • De acuerdo al pronóstico, se esperan acumulados de lluvia y/o llovizna cercanos a los 2 mm/día en la costa de Lima e Ica, alrededor de 2.5 mm/día en la costa de Arequipa y valores próximos a 3 mm/día para Moquegua.
09:04
  • Además, indicó qe el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las precipitaciones se presentarían del 22 al 24 de octubre , en la costa norte, centro y sur.
09:02
  • Según el COEN , la alerta roja es en las provincias de Contralmirante Villar, Tumbes, Zarumilla (región Tumbes) y en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sullana y Talara (región Piura) hasta la tarde del miércoles 21 de octubre.
09:01
  • En cuanto a Tumbes, ayer, las quebradas Peña Blanca, Chacritas e Higuerón, ubicadas en el distrito de Pampas de Hospital, se activaron durante la tarde.
08:54
  • Las vías donde circulan los autos particulares y motos han quedado llenas de agua y lodo.
08:50

Se ha suspendido el servicio de agua potable y en algunos sectores el de energía eléctrica debido a la avería de cuatro postes (Santa Rosa).

08:49
  • Luego de la fuerte lluvia que cayó en Piura , desde la noche del lunes 19 hasta casi el mediodía del martes 20, vecinos de la zona de Ignacio Merino soportan un fuerte olor a desagüe por el colapso del alcantarillado tras las precipitación.

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