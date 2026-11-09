Senamhi alerta por lluvias, granizo y descargas eléctricas en varias regiones del país. (Foto: Andina)
Senamhi alerta por lluvias, granizo y descargas eléctricas en varias regiones del país. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó lluvias de moderada a fuerte intensidad en Piura y Tumbes, así como precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur. Estos eventos podrían estar acompañados de descargas eléctricas, ráfagas de viento, granizo y nieve, según el Aviso Meteorológico N.° 313-2026.

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