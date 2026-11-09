El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó lluvias de moderada a fuerte intensidad en Piura y Tumbes, así como precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur. Estos eventos podrían estar acompañados de descargas eléctricas, ráfagas de viento, granizo y nieve, según el Aviso Meteorológico N.° 313-2026.

De acuerdo con el organismo, en la costa se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en Tumbes y Piura, mientras que en los departamentos de la costa centro y sur se prevén lloviznas de ligera intensidad. Los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre 5 y 35 milímetros por día, con alta probabilidad de ocurrencia.

Senamhi pronostica lluvias de fuerte intensidad en Piura, Tumbes y la sierra centro y sur. (Foto: Andina)

En la sierra norte se pronostican precipitaciones de ligera a moderada intensidad. En tanto, en la sierra centro y sur se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

El Senamhi también advirtió sobre la posible ocurrencia de nieve y granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar de la sierra centro y sur. En esta región, los acumulados de precipitación podrían oscilar entre 5 y 22 milímetros por día.

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Lluvias en la selva estarán acompañadas de descargas eléctricas

Para la selva norte y, de manera localizada, la selva centro y la selva baja sur, se prevén lluvias y chubascos de ligera a moderada intensidad. Estos eventos podrían presentarse junto con descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Lluvias podrían ocasionar aniegos e inundaciones en regiones de la costa, sierra y selva. (Foto: Andina)

Según el pronóstico, las precipitaciones en esta región tendrían mayor probabilidad de ocurrencia durante las tardes, noches y madrugadas. Los acumulados podrían alcanzar entre 10 y 60 milímetros por día.

El aviso meteorológico advierte que las precipitaciones acumuladas en 24 horas podrían alcanzar intensidades fuertes y ocasionar aniegos e inundaciones pluviales.

Ante estas condiciones, el organismo recomendó proteger los bienes frente a las lluvias intensas y sus fenómenos asociados, como granizo, descargas eléctricas, vientos fuertes y aniegos. Asimismo, exhortó a la población a mantenerse atenta a la información difundida por los canales oficiales.