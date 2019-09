Acuerdan no utilizar geobolsas en obras para defensa ribereña del Río Piura

Este martes, a las 9 a.m., se instaló la mesa técnica que busca solucionar las demandas de la población del Bajo Piura, que acató ayer un paro a fin de exigir la celeridad en las obras de reconstrucción. Tras dos horas y media de reunión, los integrantes de esta mesa descartaron el uso de geobolsas para la protección definitiva de la defensa ribereña del río Piura. En su lugar, dijeron que se utilizará enrocado, gaviones o ambos.

También se acordó que el municipio de Piura sea la unidad ejecutora de estos trabajos, cuya inversión se estima en más de S/53 millones. Estos se realizarán en dos etapas. La primera servirá para proteger cuatro kilómetros en 8 puntos críticos del río Piura. Estos son: Simbilá-Viduque, Mariátegui-Zepita, Rinconada-Narihualá, Pedregal Chico, Pedregal Grande, Santa Rosa-San Ernesto, Chayo y la zona More.

La mesa técnica contó con la participación del alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios; el jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Nelson Chui; el viceministro de Agricultura, Jorge Montenegro; y especialistas de la Universidad Nacional de Piura, del Colegio de Ingenieros y del Proyecto Especial Chira Piura.

- Cronograma -

Durante la reunión también se aprobó un cronograma tentativo de la ejecución de la obra. De acuerdo a este plan, los trabajos físicos de la primera parte de la obra comenzarían el 30 de diciembre y terminarían el 26 de febrero, antes del inicio de las lluvias de verano.



En esta etapa se protegerán los 8 puntos críticos de la defensa ribereña del Bajo Piura. Luego, en mayo se retomaría la segunda parte de los trabajos, con la protección de los otros 26 kilómetros de la defensa ribereña.

La licitación de esta obra se realizará bajo la modalidad de concurso oferta. "Ya está descartado el uso de la geobolsas, será enrocado o gaviones. Lo haremos en dos partes, la más urgente es la protección de cuatro kilómetros de puntos críticos. Será una obra definitiva, que tranquilizará a la población", dijo el viceministro de Agricultura, Jorge Montenegro.

Por su parte, el representante de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, Julio Taboada, quien también participó de la mesa técnica, pidió que los trabajos se realicen con celeridad, pues las lluvias están muy próximas.

"Hay que entender que la población del Bajo Piura está preocupada con razón, porque han pasado dos años y no hay protección de la defensa ribereña. Y las lluvias ya se vienen. Queremos que las obras se hagan bien y rápido", solicitó.

Vale precisar que los dirigentes del Bajo Piura no participaron ni como veedores en esta mesa técnica. José Santos Yamunaqué, alcalde de Pedregal Grande (Catacaos), dijo a El Comercio que este jueves se volverán a reunir los colectivos y acordarán si retoman el paro o no. Ellos exigen que el municipio no sea la unidad ejecutora de las obras en la defensa ribereña del Río Piura, sino el Proyecto Especial Chira Piura.

Ayer, cientos de vecinos del Bajo Piura acataron un paro para exigir este cambio de unidad ejecutora, así como la celeridad en los trabajos de reconstrucción. La protesta dejó cinco detenidos y cuatro heridos.

