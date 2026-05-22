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La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre declaró tres días de duelo hoy 22, 23 y 24 de mayo de 2026. Foto: Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre
La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre declaró tres días de duelo hoy 22, 23 y 24 de mayo de 2026. Foto: Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre
Por Redacción EC

Luego del asesinato del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, en Piura, el gobernador regional, Luis Neyra, señaló que pedirá al Gobierno cambios en el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), asignado a su jurisdicción pues muchos de los efectivos habrían sido enviados “por amiguismo” o “por favoritismo”.

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