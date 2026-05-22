Luego del asesinato del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, en Piura, el gobernador regional, Luis Neyra, señaló que pedirá al Gobierno cambios en el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), asignado a su jurisdicción pues muchos de los efectivos habrían sido enviados “por amiguismo” o “por favoritismo”.

“Estoy bastante consternado porque no es común y es algo que lamentablemente es parte de la la delincuencia que avanza día a día. Queremos que capturen a los responsables para dar un mensaje que esto no puede ocurrir", dijo a RPP.

El alcalde Víctor Hugo Febre fue asesinado la tarde de ayer, jueves 21 de mayo. Foto: GEC / SYSTEM

Neyra sostuvo que espera a llegada del ministro del Interior y que continúen las investigaciones para determinar si el crimen fue un tema político o personal.

“El tema de aesinatos que se viene dando en Piura se está desnaturalizando. Creo que es una llamada de atención, porque finalmente el tema de políticas de seguridad lo tiene la Policía Nacional del Perú, y muchas veces se envían algunos oficiales, algunos cargos importantes por favoritismo, por amiguismo. La idea es que esas personas sean pasadas al retiro y se pongan oficiales realmente comprometidos con la seguridad", indicó al medio.

En ese sentido, la autoridad sostuvo que su región debe tener oficiales con un mejor compromiso en el tema de seguridad ciudadana y no algunos “ya están por irse a la baja”.

“Mañana (sábado) vamos a tener una reunión de Comité Regional de Seguridad Ciudadana en Piura con la finalidad de solicitar algunos cambios. No queremos adelantar, pero hubo un cambio con el general Jares en la Región Policial Piura. No tenemos nada contra él, es una persona que está entrando recién, pero hay algunas personas que han regresado en algunos puestos importantes y vamos a pedir los cambios", apuntó.