Alcalde de Piura admite distanciamiento con el gobernador regional

El alcalde provincial de Piura, Juan José Díaz Dios, reconoció que hay un distanciamiento entre él y el gobernador regional, Servando García Correa. Durante las actividades por el aniversario de Piura, el burgomaestre lamentó la poca coordinación entre ambos.

“Necesitamos trabajo en unidad, no hay otro camino. No he podido (dialogar) aún con el gobernador, yo lo esperaba hoy, en el día de Piura. Me parecía imposible que él no pudiera estar, pero, bueno, vamos a ir nosotros al Gobierno Regional”, señaló Díaz Dios.



Se refirió a la ausencia de Servando García en la sesión solemne de la Municipalidad de Piura, a la cual estaba invitado. También a la falta de un saludo protocolar por aniversario, como acostumbran enviar todas las instituciones locales el 15 de agosto.



“Ha sido un error, sus razones tendrá. No es la primera vez que no viene”, dijo el alcalde. Agregó que “es evidente” que ha existido una relación tensa desde el inicio de la gestión. “No es un tema personal, estamos hablando de instituciones. Las reuniones de trabajo son necesarias, las vengo solicitando y hasta ahora no se dan”, lamentó Díaz Dios.

Al respecto, el gobernador regional declaró brevemente que tiene “toda la predisposición” de reunirse personalmente con el alcalde de Piura. “Yo no tengo ningún problema, [pero] no solo depende de la voluntad del gobernador. Hemos conversado hace algunos meses, y lo vamos a volver a hacer”, respondió al ser cuestionado.



La última reunión personal entre ambas autoridades ocurrió el 10 de junio, con motivo de la rehabilitación de las defensas ribereñas del río Piura, un proyecto a cargo del Gobierno Regional. Desde entonces, solo han estado presentes en eventos protocolares.



La relación entre ambos se tornó más tensa luego de que Juan José Díaz denunciara a tres funcionarios del Gobierno Regional, incluido el gerente general, por el presunto delito de falsedad genérica, al señalar que emitieron un documento con su nombre tras una reunión de transferencia de obra en la que no participó.

Para el consejero regional Alfonso Llanos, este distanciamiento “afecta la gobernabilidad de la provincia y de la región”. Consideró que de ello “nadie sale ganando, sino que pierde Piura, y pierde mucho”. Según dijo, ambas autoridades tienen que resolver esta situación en el más breve plazo.

