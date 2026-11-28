Los alcaldes provinciales de Sullana y Morropón solicitaron la intervención inmediata del Gobierno Nacional para atender la emergencia ocasionada por las lluvias de extrema intensidad en Piura. Según los reportes oficiales del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), se registran más de 2,000 familias afectadas en las áreas urbanas debido al anegamiento de viviendas y la interrupción de servicios básicos.

En declaraciones a Exitosa Noticias, el alcalde provincial de Sullana, Marlem Mogollón, precisó el balance preliminar de los daños sufridos en su jurisdicción. El burgomaestre sostuvo que ”aproximadamente son unas 600 familias afectadas de las cuales hay 30 damnificadas”. “Estamos en una situación muy grave debido a las cuencas ciegas que amenazan con generar brotes de dengue”.

Mogollón detalló que la crecida de aguas arrasó cosechas de arroz que se secaban en campos deportivos del centro poblado Ventarrones, en el distrito de Ignacio Escudero. “Yo creo que también ahí el Gobierno tiene que considerar también un bono para estos agricultores que han perdido todo”.

“Efectivamente estamos ya en periodo de emergencia, el periodo de prevención ya pasó y ahorita estamos en una situación muy grave. Efectivamente la señora presidenta anoche arribó a Piura, esperemos de que en horas de la mañana venga a Sullana y vea in situ la situación en que se encuentra Sullana”, comentó.

Las lluvias intensas causaron inundaciones en cuestión de horas en varias zonas centrales de Piura. (TVPerú)

Por su parte, el alcalde provincial de Morropón-Chulucanas, Richard Baca, manifestó a Exitosa Noticias que la activación de quebradas mantiene aisladas a diversas comunidades. “Hoy estamos padeciendo las consecuencias de no tener políticas nacionales (...) Si usted me pregunta de manera inmediata para atender la emergencia, lo que necesitamos es maquinaria, es combustible y son bienes de ayuda humanitaria”. También agregó que los municipios carecen de presupuesto adicional para culminar el año y sostener los trabajos de contingencia.

“Yo pediría de verdad al Gobierno Nacional que nos pase algo de presupuesto, no para obras, pero por lo menos para terminar la gestión (...) las municipalidades de verdad estamos cerrando el año, ya el presupuesto todo está comprometido (...)No hay presupuesto para esto adicional que está generando los efectos del fenómeno del Niño”, advirtió.

Las labores de rescate permitieron poner a salvo a más de 350 personas a nivel regional mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Según informó Latina Noticias, en la urbanización Ignacio Merino se evacuó a cerca de 700 personas que permanecían atrapados en los segundos pisos de sus predios. De igual manera, tropas del agrupamiento de artillería José Joaquín Inclán trasladaron a adultos mayores y niños hacia albergues temporales.

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En el distrito de Castilla, se reportó que las precipitaciones históricas anegaron los accesos al centro comercial Mall Plaza y al puente Cáceres. En tanto, se reportó el bloqueo del tránsito en la avenida Loreto con Don Bosco y el colapso del alcantarillado en el sector Los Olivos, donde los comerciantes registran pérdidas económicas e insalubridad por aguas residuales.

Indeci mantiene sus almacenes al 100% de capacidad y habilitó 25 carpas en el Coliseo Los Algarrobos para cobijar a 125 personas. Adicionalmente, las autoridades coordinan nuevos módulos de refugio en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre a fin de cubrir las necesidades de la población vulnerable .