Alumna denunció a comandante PNP por presunto delito de acoso sexual

Una estudiante de la Escuela Técnica Superior de la PNP – La Unión teme no poder graduarse junto a sus compañeros este 28 de diciembre en Piura. La mujer, de 22 años de edad, denunció hace unos meses al comandante PNP Luis Alberto Milla Meza por el presunto delito de acoso sexual al haberle pedido favores sexuales a cambio de levantarle una sanción.

“Nuestro principal temor es que ella no pueda graduarse este 28 de diciembre, la próxima semana, en el complejo de la macroregión Piura. Lo que ella más quiere es dejar la escuela ya, graduarse y comenzar a trabajar. Ya he conversado con el jefe de Inspectoría y él me ha dicho que mi patrocinada sí se graduará, pero el temor está allí”, dijo Ronald Portero, abogado de la alumna de Policía Nacional, a El Comercio.

Su temor se fundamenta en que, debido a la investigación que inició Inspectoría por este caso, una capitán y una alumna de esta escuela denunciaron a la alumna presuntamente agraviada.

La capitán PNP María Santos Bayona Lama se quejó ante Inspectoría contra la estudiante por haber ofrecido declaraciones contra ella sin sustento. Similar denuncia interpuso otra alumna de la escuela contra la agraviada.

-Investigación fiscal-

Esta denuncia fue el origen de una serie de revelaciones que han aparecido a lo largo de la investigación. Una de las primeras medidas que adoptó Inspectoría de la Policía fue separar de la Escuela de La Unión al comandante Milla y al coronel Edward Espinoza, director de esta institución de formación de policías.

“No los han separado de la policía, solo los han rotado de puesto, ya no están en la escuela, están en otro lado. Espinoza ha cometido omisión de funciones, al no advertir que trabajadores de menor rango estaban cometiendo actos ilícitos en la escuela que él dirigía. Hemos presentado audios de otras alumnas que incriminan al comandante Milla y a los otros oficiales de cobrar para levantarles las sanciones”, dijo Portero, abogado de la víctima.

En paralelo, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios viene investigando al comandante Milla y a otros dos oficiales: el capitán Arturo Rodríguez Banda y el teniente William Ordóñez Ramírez. Estos dos últimos son acusados de pedir dinero (S/10) a los alumnos de la escuela para que les levanten sus sanciones disciplinarias.

El caso está en investigación preliminar. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo de Piura ha tomado las declaraciones de la agraviada, y ha pedido toda la documentación a Inspectoría. “Estamos analizando el caso para emitir un informe y unas recomendaciones. Por lo pronto no hay motivos para que la alumna no se gradúe”, dijo César Orrego, defensor del pueblo de Piura a El Comercio.

