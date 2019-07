Piura: ambulantes se enfrentan con policías en protesta por reordenamiento de mercado

Decenas de comerciantes ambulantes marcharon este martes por las calles del centro de Piura en protesta por el proyecto de reordenamiento del Complejo de Mercados. Durante la marcha, algunos se enfrentaron con agentes de la Policía Nacional que custodiaban el orden.

► Piura: detectan irregularidades en obra de reconstrucción vial en Morropón



► Piura: dictan prisión preventiva para sujeto acusado de violar a sus sobrinas



Desde temprano, los comerciantes se concentraron en el parque Miguel Cortés. (Foto: Carlos Chunga)

Los ambulantes exigen a la Municipalidad de Piura que les permita volver a ocupar las vías públicas del principal centro de abastos de la ciudad, luego de que el pasado 20 de junio, por disposición municipal, las calles y avenidas con puestos informales fueran liberadas.



A las 9 a.m., los comerciantes se concentraron en el parque Miguel Cortés y se dirigieron en marcha al frontis de la municipalidad. Sin embargo, en la intersección de las avenidas Grau y Sullana, los manifestantes se dispersaron y rompieron el cerco que había formado la Policía Nacional.

En la intersección de las avenidas Grau y Sullana, los manifestantes se dispersaron y rompieron el cerco que había formado la Policía Nacional. (Foto: Carlos Chunga)

Ante ello, los agentes del orden usaron la fuerza y detonaron dos bombas lacrimógenas, pero no se registraron heridos. En la marcha se preveía la participación de mototaxistas que están en contra del ordenamiento del transporte, pero finalmente estos no asistieron.

Nicander Caqui, dirigente de los comerciantes ambulantes, dijo que la municipalidad comete un abuso con ellos, al retirarlos de las vías públicas. “Las calles y avenidas del Complejo de Mercados no son vías públicas, porque toda esa área es considerada zona comercial”, señaló.

Agentes del orden usaron la fuerza y detonaron dos bombas lacrimógenas. (Foto: Carlos Chunga)

De la misma opinión fue Enrique Bernal, otro de los dirigentes que incluso indicó que pediría la vacancia del alcalde Juan José Díaz Dios. Al respecto, el burgomaestre aclaró que ambos dirigentes “no son ambulantes”. Según dijo a El Comercio, “ellos quieren que les demuestre que las vías del mercado no son públicas, pero eso es evidente; el hecho de que sea una zona comercial no significa que la municipalidad no pueda poner orden”.

Díaz Dios también rechazó la propuesta planteada por los ambulantes de que les alquile parte de las pistas y veredas: “la alta demanda comercial no justifica el uso de espacios públicos”.

Manifestantes se enfrentaron verbalmente con los ambulantes que no apoyaron la marcha. (Foto: Carlos Chunga)

Los manifestantes también hicieron un plantón en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Piura. Posteriormente volvieron al mercado para intentar ingresar a la fuerza. Al retornar, se enfrentaron verbalmente con los ambulantes que no apoyaron la marcha.

Desde el 20 de junio, día de la intervención policial de recuperación de vías, el Complejo de Mercados de Piura, que incluye 13 mercados privatizados, permanece cercado con rejas, para impedir el ingreso de comerciantes ambulantes.

(Foto: Carlos Chunga)

La presencia de policías y personal municipal ha sido permanente, y la reapertura del centro de abastos se ha dado paulatinamente. La regidora Heidy Lozada, presidenta de la Comisión de Comercialización, señaló que el retiro de las rejas será conforme se garantice el orden.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe