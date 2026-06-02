Más de 10.000 familias dedicadas al cultivo de arroz, banano y frutales serán beneficiadas con los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos que ejecuta la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el sector Potreritos, distrito de Querecotillo, provincia de Sullana, en la región Piura.

La intervención, impulsada por la entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), permitirá proteger aproximadamente 250 hectáreas agrícolas ubicadas en las márgenes del río Chira, además de reducir los riesgos asociados a eventuales incrementos del caudal y fortalecer la seguridad de las actividades productivas de la zona.

Con el objetivo de verificar el avance de los trabajos, el jefe de la ANA, Manuel Barreno Rodrigo, realizó una inspección técnica acompañado por especialistas de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Jequetepeque Zarumilla y de la Administración Local de Agua Chira.

Durante la supervisión, los técnicos evaluaron el estado del cauce, identificaron puntos vulnerables y verificaron el reinicio de las actividades programadas en este importante sector agrícola de la región Piura.

La meta de la intervención contempla la limpieza y conformación de bordos en 1,8 kilómetros del cauce del río Chira, así como el movimiento de 360.000 metros cúbicos de material acumulado. Estas acciones forman parte de la estrategia preventiva que desarrolla la ANA para disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones y actividades económicas asentadas en las riberas.

“ Estas intervenciones son fundamentales para reducir el riesgo de afectaciones durante los periodos de mayores caudales y proteger a las familias productoras que dependen de la agricultura. Nuestro compromiso es continuar ejecutando acciones preventivas que contribuyan a la seguridad de las familias, la protección de los cultivos y el uso sostenible de los recursos hídricos”, señaló Manuel Barreno Rodrigo.

Para la ejecución de los trabajos se emplea maquinaria especializada, entre ella tractores sobre orugas y excavadoras, además del abastecimiento permanente de combustible para asegurar la continuidad de las labores.

Según informó la ANA, hasta la fecha se ha intervenido una longitud de 0,33 kilómetros y se han removido 67.696 metros cúbicos de material, lo que representa cerca del 19% de avance físico de la obra.

La entidad estima que los trabajos pendientes concluirán en aproximadamente dos meses y medio. Una vez finalizada la intervención, se espera fortalecer la protección de los terrenos agrícolas y disminuir el riesgo de afectaciones durante la temporada de mayores caudales del río Chira.

La Autoridad Nacional del Agua indicó que continuará promoviendo acciones preventivas y coordinadas en distintas regiones del país con el fin de fortalecer la seguridad hídrica, proteger a las familias productoras y contribuir al desarrollo sostenible de la actividad agraria.