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Más de 250 hectáreas agrícolas serán protegidas con intervención de la ANA en Sullana. (Foto: Midagri)
Más de 250 hectáreas agrícolas serán protegidas con intervención de la ANA en Sullana. (Foto: Midagri)
Por Redacción EC

Más de 10.000 familias dedicadas al cultivo de arroz, banano y frutales serán beneficiadas con los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos que ejecuta la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el sector Potreritos, distrito de Querecotillo, provincia de Sullana, en la región Piura.

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