Anuncian desalojo de comercio informal en alrededores de mercado Modelo de Piura

La Municipalidad de Piura ejecutará en los próximos días una operación para enfrentar la informalidad y recuperar vías públicas en los alrededores de la red del mercado Modelo.



El anuncio fue realizado por el alcalde de dicha ciudad, Juan José Diaz Dios. Éste señalo que si bien se viene concientizando a los comerciantes ambulantes para que liberen las calles, la municipalidad coordina con el Ministerio Público y la PNP para una próxima intervención.



“Estamos ofreciendo alternativas para que [los ambulantes] puedan ir a un puesto formal. Los que, teniendo puestos, están en las calles, ni modo. Para ellos va a ir el operativo que se puede dar en cualquier momento”, declaró.



El burgomaestre añadió que la liberación de vías forma parte del proyecto de reordenamiento del principal centro de abastos de la ciudad e incluye al sector transporte (paraderos y vías de acceso). “Estamos haciendo todos los esfuerzos porque con la Policía queremos que el operativo tenga el menor costo social”, acotó.



Según el jefe de la Oficina de Fiscalización Municipal, Juan Carlos Álamo, se encuentran vigentes multas de hasta S/ 16.800 (4 UIT) para los comerciantes formales o propietarios de cocheras que favorezcan la venta informal en las vías públicas del mercado.



El funcionario reiteró que los informales tienen cuatro opciones de reubicación: por parte del municipio en el mercado San Miguel (ex fábrica) y el mayorista Las Capullanas; y por parte del sector privado, el mercado El Sol de Castilla y el proyecto Merka Piura, que se construiría en un ex local de Enosa, cerca de la ex fábrica San Miguel.



Algunos comerciantes se mostraron preocupados pues consideran que hay obstáculos en la reubicación. “Hemos visitado el mercado de Castilla y prácticamente es un mercadillo que no da seguridad, y aparte es privado. En la ex fábrica todavía están en el proceso de reversión (de puestos, para quienes no los ocupan). El otro (mercado Las Capullanas) nos queda muy lejos”, protestó la vendedora Socorro Aguirre.



Jorge Ledesma, ex dirigente del mercado Modelo, pidió al alcalde ejecutar cuanto antes la liberación de vías, y dar continuidad al proyecto de ordenamiento. “Años anteriores se han hecho desalojos, pero luego los ambulantes vuelven a tomar las calles”, señaló.

Se espera que unos mil efectivos policiales lleguen a Piura para la recuperación de vías en el Complejo de Mercados.



El último desalojo ocurrió en el 2015, en la gestión del ex alcalde Oscar Miranda, cuando se retiró más de 600 puestos de metal de la avenida Blas de Atienza.