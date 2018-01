Aprueban adicionales por S/1.5 millones para descolmatar río Piura

El ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, dijo que los trabajos de descolmatación de los ríos Piura y Chira terminarían en la quincena de diciembre, pero no se ha cumplido.



En el río Piura aún faltan dos tramos: el tramo IV, donde actualmente se vienen ejecutando trabajos adicionales; y el tramo VII, donde las labores comenzaron recién el pasado 9 de diciembre. Lo más crítico, sin embargo, son los dos tramos del río Chira, que presentan poco avance.



Especialistas de la región Piura han criticado la aprobación de adicionales por situaciones previsibles. El pasado 29 de diciembre Agrorural, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, aprobó tres adicionales por más de S/1.5 millones a favor del Consorcio Norte Perú, que tiene a cargo los trabajos de descolmatación del tramo IV del río Piura, el cual va desde el puente Independencia hasta el Puente Bolognesi.



Mediante la resolución directoral ejecutiva 525-2017, Agrorural aprobó a este consorcio (formado por las empresas Servicios Generales Viviana EIRL, Corporación Doble A SAC y World Service Perú SAC) un adicional de S/352 mil 892.50. Este se sustenta en la sedimentación de material (arena gruesa), que se ha depositado en la margen izquierda del río Piura, cerca del puente Independencia.



La actividad “consiste en limpiar los materiales provenientes de sedimento, arrastre o colmatación del cauce del río, con la finalidad de que el puente continúe prestando el servicio de acuerdo con el diseño. El metrado de material a descolmatar es de 25.000 m3”, dice el sustento de dicho adicional.



El segundo adicional es de S/69 mil 171.40 y se sustenta en la existencia de bloques de concreto en el cauce del río Piura, en el puente Independencia y en el badén colapsado en el puente Bolognesi. Y un tercer adicional, por mayores metrados en la zona crítica de Viduque (Catacaos), cuyo costo es de S/ 1 millón 131 mil 015.51.



- Situaciones previsibles -

Esos tres adicionales, por S/1 millón 553 mil 317, se suman a otros tres entregados al consorcio HCC y al Consorcio Norte, por la suma de S/4 millones 126 mil 934. En total, hasta ahora Minagri ha aprobado 6 adicionales por S/5 millones 851 mil 777. Ese dinero se suma a los más de S/270 millones que costaban inicialmente los trabajos de descolmatación del río Piura.



El 8 de setiembre, antes de que comenzaran los trabajos de descolmatación en los ríos Piura y Chira, se reunieron el jefe de Agrorural, Alberto Joo, y representantes de la comisión técnica del río Piura, encabezada por el decano del Colegio de Ingenieros de Piura y expertos de la Universidad de Piura (Udep) y Universidad Nacional de Piura (UNP).



En el acta que firmaron todos, Joo se comprometió a realizar la limpieza de la vegetación y raíces de las terrazas de inundación del río Piura, así como a retirar todos los obstáculos del cauce del río Piura y restos de estructuras de los puentes. Además, se acordó corregir el cauce del río mediante un canal guía y el alejamiento de las zonas donde el río estaba pegado en los diques.



“Allí está la firma de Joo, y ellos se comprometieron, antes de que empiecen los trabajos, a considerar todas esas acciones dentro de las fichas y los trabajos definitivos. Pero no lo hicieron, y lo consideraron en un festín de adicionales. Eran situaciones previsibles, que estaban advertidas desde mucho antes de que empiecen los trabajos. Y no han costado pesetas como dice Joo”, criticó Hugo Garcés, decano del Colegio de Ingenieros de Piura.



- Denuncia penal -

El secretario técnico Anticorrupción del Gobierno Regional de Piura, Jaime Távara, dijo a El Comercio que la semana ha declarado ante la fiscalía por las presuntas irregularidades en la descolmatación del río Piura. “Hay informes de Contraloría, de los veedores, que ya están en manos de la fiscalía, y dentro de poco iniciará una investigación preliminar en este caso”, dijo.



Por su parte, el consejero delegado del Gobierno Regional de Piura, Óscar Echegaray, manifestó que el ministro de Agricultura debe dar un paso al costado. “El ministro de Agricultura ya no tiene moral para estar en el cargo. No ha demostrado hacer buena labor en obras de reconstrucción. Y están las denuncias de firmas falsas del Alto Piura, ya debió dar un paso al costado, sin perjuicio de la denuncia penal que vamos a interponer”, comentó.



Este Diario se comunicó con el jefe de Agrorural, Alberto Joo, quien dijo que no podía atendernos en ese momento.