Resumen

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Detenidos son Davis Omar Gallo Lozada y Derian Omar Gallo Lozada y Stefhanie Selene Criollo Aguirre, de 23 años. (TVPerú)
Detenidos son Davis Omar Gallo Lozada y Derian Omar Gallo Lozada y Stefhanie Selene Criollo Aguirre, de 23 años. (TVPerú)
Por Redacción EC

La Policía Nacional capturó a tres sospechosos del asesinato del alcalde Víctor Febre, ocurrido en Piura. El burgomaestre murió tras el ataque de sicarios el pasado 21 de mayo.

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