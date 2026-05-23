La Policía Nacional capturó a tres sospechosos del asesinato del alcalde Víctor Febre, ocurrido en Piura. El burgomaestre murió tras el ataque de sicarios el pasado 21 de mayo.

Los detenidos integran la organización criminal denominada “La Organización de Lampa”. Los efectivos identificaron a los sujetos como los hermanos Davis Omar Gallo Lozada y Derian Omar Gallo Lozada. También intervinieron a Stefhanie Selene Criollo Aguirre, de 23 años.

El operativo policial ocurrió en el centro poblado Yuscai Caída Alta de San Francisco. Esta zona pertenece al distrito de Las Lomas. Los agentes centraron sus esfuerzos en la ubicación de los sospechosos de participar en el crimen del burgomaestre de Veintiséis de Octubre.

Evidencias tras el asesinato de Víctor Febre por sicarios

Durante la incursión, los policías incautaron un revólver abastecido con cinco municiones. Además, hallaron cinco cartuchos de explosivos de la marca Famesa. Las autoridades también decomisaron tres teléfonos celulares para las investigaciones de ley.

Los peritos técnicos analizarán los objetos encontrados durante la detención. Los custodios trasladaron a los capturados a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura. Allí continúan las diligencias para esclarecer el grado de participación de los intervenidos.

La policía busca determinar los móviles del atentado contra la autoridad municipal. Los investigadores evalúan si existen autores intelectuales detrás del hecho. El suceso generó conmoción e indignación en la población de la región norteña.