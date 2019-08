Caso Atkins: sentencia a tres imputados no se aplicará hasta ser consentida

El Primer Juzgado Penal de Sullana, en la región Piura, dictó sentencia el último lunes a cinco personas, entre ellas el expresidente regional Javier Atkins Lerggios (2011-2014), por un caso de corrupción en torno a la contratación de servicios en el hospital de Sullana.

Si bien Atkins y Gerásimo Álvarez (ex director del hospital) fueron condenados a cuatro y tres años de prisión suspendida, respectivamente (es decir, no irán a la cárcel); los otros tres imputados sí recibieron una condena de seis años de prisión efectiva.



Se trata de Mariano Yáñez (otro ex director), Henry Alvarado (ex administrador) y Víctor Zapata Figallo (sobrino de Atkins), quienes fueron condenados por el delito de colusión agravada. Ellos anunciaron que apelarán la sentencia, por lo que esta no se aplicará hasta que sea declarada consentida por la Sala Penal de Apelaciones de Sullana.

Los tres imputados apelaron al artículo 418.1 del Código Penal, que establece como regla general que el recurso de apelación contra las sentencias tiene efecto suspensivo. Es decir, la pena de prisión no se cumple hasta que un colegiado la confirme en segunda instancia.



Atkins y Álvarez también tienen cinco días hábiles para apelar la sentencia. Luego de ese plazo ello, la Corte Superior de Justicia de Sullana programaría una nueva audiencia.



Como informó ayer El Comercio, Víctor Zapata Figallo es sobrino de la esposa de Javier Atkins, Sandra Figallo. Durante el 2011 y 2012, su empresa 4M ganó la buena pro para encargarse de la seguridad y vigilancia del hospital de Sullana. En los años siguientes, 2013 y 2014, la empresa continuó prestando servicios sin haber participado de un proceso de selección. El hecho fue advertido por el cuerpo médico del nosocomio.

Este Diario intentó comunicarse con Javier Atkins, pero, al cierre de esta nota, no obtuvo respuesta. Fuentes cercanas al ex presidente regional señalaron que se pronunciará cuando conozca a detalle la sentencia y se haya reunido con sus abogados.

