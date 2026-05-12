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William Seminario participó en el entierro de Minosska Pinto pero ahora está con prisión preventiva por su presunta autoría del crimen. (América TV)
William Seminario participó en el entierro de Minosska Pinto pero ahora está con prisión preventiva por su presunta autoría del crimen. (América TV)
Por Redacción EC

El Ministerio Público de Piura sostiene que el médico William Seminario Girón pagó 10 mil soles para asesinar a su esposa, la pediatra Minosska Pinto Lazo, en el crimen que ocurrió el pasado 10 de abril en la urbanización Miraflores, cuando sujetos interceptaron a la víctima cuando estaba por entrar a su vivienda.

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