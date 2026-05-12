El Ministerio Público de Piura sostiene que el médico William Seminario Girón pagó 10 mil soles para asesinar a su esposa, la pediatra Minosska Pinto Lazo, en el crimen que ocurrió el pasado 10 de abril en la urbanización Miraflores, cuando sujetos interceptaron a la víctima cuando estaba por entrar a su vivienda.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria dictó nueve meses de prisión preventiva contra el investigado. ya que según la tesis fiscal, Seminario fue el presunto autor intelectual del homicidio bajo la modalidad de sicariato.

Dos de los detenidos afirmaron ante las autoridades que el médico ofreció 10 mil soles para acabar con la vida de la pediatra. Según las investigaciones, el encargo criminal contó con una planificación detallada desde el entorno cercano de la fallecida.

La red criminal incluyó a Luis Alejandro Rojas Guillén, quien disparó contra la víctima, y a Junior Miñán Seminario, conductor de la moto donde huyeron del lugar. Otros implicados realizaron el seguimiento desde el centro de trabajo de la doctora hasta su domicilio.

Las autoridades recopilaron registros de transferencias digitales y mensajes entre los involucrados como elementos de convicción. El análisis de las cámaras de seguridad permitió el rastreo de los desplazamientos de los autores materiales el día del suceso. Además, la policía incautó el arma utilizada en un condominio que alquiló uno de los cómplices.

Los investigadores atribuyen el encargo a conflictos económicos y personales documentados en la carpeta fiscal. Seminario enfrentaba problemas de liquidez en su centro médico y solicitó préstamos elevados a su suegro meses atrás. Existían también tensiones en la relación por diferencias de ingresos profesionales entre los esposos.

La policía capturó a Seminario en la ciudad de Talara para su internamiento en el penal de Piura. El investigado niega su vinculación con el asesinato de su cónyuge pese a los testimonios que lo comprometen.