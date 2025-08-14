Cinco censistas fueron asaltados la tarde del último miércoles 13 de agosto en el asentamiento humano María Parado de Bellido, ubicado en la provincia de Paita, en la región Piura.

Según informó RPP Noticias, el hecho ocurrió cuando las víctimas realizaban su labor de recolección de datos en la zona de Paita Alta.

En ese momento fueron atacados por unos sujetos armados, quienes les quitaron sus pertenencias personales, así como el material de trabajo como tablets y celulares.

El material electrónico robado por los delincuentes contenía información de varias personas que ya habían sido censadas durante el día en esa localidad.

Los afectados, que provienen de Pueblo Nuevo de Colán, El Arenal, La Huaca y Paita, denunciaron el atraco en la comisaría de Ciudad del Pescador.

Cabe indicar que la Policía Nacional (PNP) realizó un operativo por el asentamiento humano para rastrear el GPS de uno de los celulares robados y dar con los ladrones.

Mientras tanto, se hizo un llamado a la población de Paita para que denuncien ante las autoridades la venta artículos de dudosa procedencia.

