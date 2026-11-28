Alfredo Celis, candidato al decanato del Colegio Médico del Perú (CMP), advirtió que el sistema de atención para pacientes críticos con dengue podría colapsar en un plazo de una semana a diez días debido a la escasez de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El médico especialista señaló que la rápida propagación de la enfermedad y el incremento de cuadros graves sobrepasan la capacidad instalada en los establecimientos de salud.

Durante una entrevista a RPP Noticias, detalló que en el país se registran actualmente entre 1,000 y 1,300 contagios diarios de dengue en las zonas más afectadas. “Si bien es cierto el 90% de los casos son casos leves, aproximadamente entre 5% y 7% tienen casos graves que van a requerir muchos de ellos cama UCI”.

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Advirtió que la falta de una vigilancia epidemiológica oportuna dificulta la respuesta hospitalaria cuando los enfermos ya requieren internamiento. “En una semana o 10 días no va a haber camas, no va a haber dónde hospitalizar”, aseveró para luego agregar que la prevención primaria debió ejecutarse meses atrás.

Sobre la situación a nivel regional, Celis precisó que la disponibilidad de camas UCI se encuentra al límite en seis regiones del norte y de la selva peruana. “En este momento hay seis regiones como son Tumbes, Chiclayo, Piura, Loreto y San Martín donde solamente quedan 21 camas UCI y 60 UVICLIN, que son los centros de vigilancia inicial”.

Respecto a la evolución del virus, precisó que la prevalencia de una nueva variante incrementa la vulnerabilidad de la población infectada. “A diferencia del año 2024 y 2025, el serotipo que está prevaleciendo es el serotipo 3, que al parecer es más agresivo incluso para quienes ya tuvieron dengue anteriormente”.

Por último, el médico enfatizó que las personas adultas mayores y con comorbilidades representan el sector con mayor riesgo de desarrollar complicaciones severas por la picadura del vector. Explicó que por factores de comorbilidad y de edad, los grupos de mayor edad son los que tienen mayor riesgo de hacer enfermedades graves y llegar a ocupar una cama hospitalaria.