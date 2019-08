Contraloría advierte trabajos mal ejecutados en defensas ribereñas del río Piura

Mediante el informe de Auditoría Nº 16-2019, el Órgano de Control Institucional (que depende de la Contraloría General de la República) observó la obra de "Mejoramiento de la defensa ribereña en el río Piura, sector Huaquilla-distrito y provincia de Morropón". Las fallas detectadas habrían causado un perjuicio económico de más de S/2 millones al Estado.

El documento, publicado el 26 de agosto de este año, señala que la referida obra se inició y ejecutó sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en lo concerniente a la ejecución de obras hidráulicas en fuentes naturales de agua. Otra de las fallas detectadas fue que "la obra se ejecutó sin contemplar lo estipulado en el expediente técnico, en lo referente a la longitud de anclaje (empotramiento) de los espigones a terreno firme, es decir, en las defensas laterales del río".

Como consecuencia, se afectó el objetivo principal del proyecto "al no garantizar la protección de la infraestructura agrícola y la funcionalidad de la obra, lo cual genera un perjuicio económico a la entidad por S/ 2 millones 277 mil 094".

La obra es ejecutada por la empresa Construcciones y Servicios Rodema EIRL, y tiene una inversión de casi S/ 4 millones. El informe precisa, además, que los trabajos mal ejecutados fueron ocasionados "debido a que los servidores, y funcionarios, tales como el gerente subregional, solicitó la autorización para la ejecución de la obra en fuentes naturales posterior al inicio del plazo de ejecución de la obra".

- El dique izquierdo -

La Contraloría apuntó que los presuntos responsables por este perjuicio económico son el ingeniero supervisor, quien no emitió el informe de revisión del expediente técnico antes del inicio de ejecución de la obra. Asimismo, el subdirector de la División de Obras, y el director subregional de Infraestructura, “quienes tomaron conocimiento que el terreno para la ejecución de la obra el 15 de junio del 2017, había variado con respecto al expediente técnico aprobado".

Entre las recomendaciones hechas al gobernador regional de Piura, Servando García, La Contraloría exigió el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de hasta seis funcionarios y servidores de la Gerencia subregional Morropón-Huancabamba.

Pero no es la única obra de reconstrucción observada. La rehabilitación del dique izquierdo del río Piura, cuyo costo supera los S/ 28 millones, también presenta irregularidades a juicio de la Contraloría. Y así lo indica en el informe de control 021-2019, donde señala que las "ampliaciones de plazo consentidas n°s 15 y 16, cuya causal invocada no se condice con los trabajos ejecutados durante el periodo otorgado, no garantizan el adecuado control técnico durante la ejecución de la obra, afectando el plazo de ejecución y configurando causal de penalidad ante incumplimiento contractual".

Se refiere a que durante los plazos ampliados se ejecutaron partidas correspondientes al contrato principal que no formaron parte de la causal invocada, tales como reposición de roca en talud y espigones, extracción y preparación de roca, selección, carga y transporte de roca, así como acomodo de roca en talud, las mismas que fueron ejecutadas en los meses de enero y febrero de este año, y canceladas en el mes de junio.

Esta obra fue ejecutada por el consorcio Reconstrucción. Los pobladores del Bajo Piura (Catacaos y Cura Mori) se mostraron disconformes con estos trabajos pues consideraron que solo les arrimaron la tierra; y que no servirán de nada ante una posible crecida del río a causa de fuertes lluvias en el verano del 2020.