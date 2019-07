Corte de agua en Piura y Sullana será parcial, aclara la EPS Grau

El corte del servicio de agua potable en Piura y Sullana será parcial y menor al anunciado, aclaró este viernes la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Grau, luego de que, hasta la tarde, la población aún contara con el servicio en sus viviendas.



La suspensión temporal del servicio estaba prevista para el 5 de julio, por un plazo de 10 días. La medida se debe a trabajos de mantenimiento que ejecutará el Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP) en los taludes del canal de derivación Daniel Escobar.

►Piura: defensoría del Pueblo interviene para garantizar abastecimiento de agua

►Piura: gobernador regional asiste a citación fiscal pero evita declarar

Desde el jueves por la noche, algunas familias almacenaron agua, previendo la situación, pero el servicio se brindó con normalidad hasta después del mediodía del viernes. A ello se sumó un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) que descartaba el corte de agua, el cual generó confusión.



Consultado al respecto, el gerente de la EPS Grau, Roberto Sandoval, aclaró que el corte “sí se va a dar, pero en menor magnitud”, pues el PECHP “nos está dando las facilidades para almacenar el agua que necesitamos captar, para luego distribuirla”.

Dispondrán de 11 cisternas para la distribución de agua en las zonas afectadas por corte. (Foto: Carlos Chunga)

Sostuvo además que “se están haciendo todos los esfuerzos para minimizar el esfuerzo en la población”. Sandoval explicó que el PECHP dejó un volumen de agua que distribuirán “hasta que se

acabe”. Tras ello, dispondrán de 11 cisternas para la distribución de agua en Urbanización Piura, Las Mercedes, La Alborada, Los Tallanes, Los Ficus, Santa Rosa, Las Malvinas, La Primavera, Tacalá y Talarita, además de Sullana y sus caseríos anexos.



El Comercio recorrió algunas de esas zonas y comprobó que el corte de agua aún se había hecho efectivo en las viviendas. No obstante, algunos negocios comenzaron a abastecerse de manera particular, ya que las cisternas todavía no iniciaban el recorrido.

Diresa realiza control vectorial para prevenir dengue y zika en depósitos de almacenamiento (Foto: Carlos Chunga)

Según la EPS Grau, en el resto de los distritos de Piura y Sullana solo habrá presión baja.



Personal de la Dirección Regional de Salud (Diresa) inició un recorrido por las viviendas donde se había almacenado agua en depósitos, para realizar un control vectorial y prevenir el dengue, zika y chikungunya. Estas enfermedades son transmitidas por el zancudo aedes aegypti, que se cría en agua limpia estancada, y puede

causar la muerte.

El jefe de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, pidió a la EPS Grau ejecutar de manera efectiva su plan de contingencia y evitar el desabastecimiento de agua, ya que recientemente la región Piura fue declarada en estado de emergencia sanitaria durante tres meses por el síndrome de Guillain - Barré.