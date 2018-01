Defensoría se pronunció por alumna de la PNP que denunció acoso

El defensor del Pueblo de Piura, César Orrego Azula, se pronunció sobre el caso de la alumna de la escuela técnica de la policía-La Unión, que no se graduó, presuntamente, debido a que denunció a un oficial de la institución por acoso sexual. Orrego dijo que se ha vulnerado el derecho de la ciudadana, y que ya ha cursado un documento pidiéndole al director de la escuela una explicación.



“El 27 de diciembre le remitimos una comunicación formal al director de la escuela, informándole para que preventivamente esto no se produzca. Voy a reiterar mi pedido para preguntarle por qué se adoptó esta decisión, porque constitucionalmente la Defensoría considera que esto no debió ocurrir. Se le ha vulnerado su derecho, y estamos remitiendo un documento también al general Bisso (jefe de la macroregión policial de Piura y Tumbes) para que nos explique qué ha sucedido”, comentó.



Orrego añadió que una medida disciplinaria no debió impedir que la estudiante se gradúe como suboficial, junto a sus compañeros, el pasado 2 de enero. “Tiene que restituirse su derecho, ella debe terminar graduándose, porque así lo señalan los criterios legales. Por lo menos no me han informado de cosa contraria. Un procedimiento disciplinario no era impedimento para que ella no se graduara”, comentó el funcionario.



-Denunció acoso sexual-

La medida disciplinaria que comentó Orrego está referida a una denuncia interpuesta por la capitán PNP María Santos Bayona Lama, ante Inspectoría, contra la estudiante de 22 años agraviada. Allí relató que la estudiante ofreció declaraciones contra ella sin sustento. La víctima había dicho que Bayona las maltrataba psicológicamente a ella y a varias alumnas de la escuela de la policía.



Luego, la estudiante denunció ante Inspectoría que el comandante PNP Luis Alberto Milla Meza, de la escuela de La Unión, la acosaba sexualmente para levantarle las sanciones. Eso habría motivado a que Milla fuera pasado al retiro por el Ministerio del Interior.



“A él lo han pasado al retiro por la denuncia que tiene, por acoso sexual. Al retirarlo la investigación que tiene en Inspectoría ya queda en nada. Ahora solo esperemos que la investigación en la fiscalía avance y pueda ser condenado”, dijo Ronald Portero, abogado de la víctima.



De otro lado, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios viene investigando al comandante Milla así como al capitán Arturo Rodríguez Banda y al teniente William Ordóñez Ramírez. Estos dos últimos son acusados de pedir dinero (S/10) a los alumnos de la escuela para que les levanten sus sanciones disciplinarias.



El caso está en investigación preliminar. Además, mañana, la alumna que denunció acoso sexual brindará su declaración ante personal del Ministerio de la Mujer con sede en Piura.