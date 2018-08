Denuncian que 6 fiscales con antecedentes penales laboran en distrito fiscal de Piura

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Guillermo Castañeda Otsu, dijo que a raíz de las revisiones de algunos nombramientos de fiscales, su despacho ha descubierto que hay 4 fiscales provinciales y 2 adjuntos que tienen antecedentes penales y laboran en el distrito fiscal de Piura.

"Pedí que me envíen los antecedentes penales o en trámite que pudieran tener los fiscales, y resulta que hay seis fiscales provisionales: dos provinciales y cuatro adjuntos, que tienen antecedentes. Estoy elevando ese informe al fiscal de la Nación”, dijo Castañeda Otsu.

Añadió que revisarán todos los casos. “Si esos procesos los tenían antes de ser nombrados, tienen que ser sacados (del Ministerio Público de Piura), pero si los antecedentes los tienen después de haber sido nombrados, no tienen que ser sacados”, precisó.

Castañeda dijo, además, que "si se establece que ellos han mentido o que han ocultado información intencionalmente, que se les investigue por falsa declaración en procedimientos administrativos”.

- Piden su salida -

El congresista Hernando Cevallos, del Frente Amplio, pidió que Castañeda Otsu sea separado de su cargo, debido a que habría nombrado fiscales de forma indebida.

"La declaratoria de emergencia debe ir acompañada de hechos concretos, donde se produzca la separación de los funcionarios responsables del Ministerio Público de Piura , entre ellos el presidente de la Junta de Fiscales (Castañeda Otsu) y de diversos fiscales que durante años han tenido responsabilidades. Necesitamos que sean dejados de lado para que haya una verdadera reorganización”, sostuvo el legislador.

Castañeda ha sido acusado de haber nombrado a la fiscal Azucena Espinoza como fiscal en Catacaos, pese a que registraba una investigación penal. Aunque inicialmente la defendió, luego el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, dejó sin efecto dicho nombramiento. Además, recientemente se le ha criticado también por nombrar a la jefa de Asesoría Jurídica del Ministerio Público de Piura, Karol Lara Chávez, pese a que no cumplía los requisitos.

Sin embargo, él dijo que no ha cometido ningún error, y que también le ha pedido al fiscal de la Nación que lo investigue.

"No tengo que hacer ningún mea culpa porque no he cometido ningún error. Que me demuestren que tengo un video o audios. Que me denuncien si quieren. Yo he pedido al fiscal de la Nación que me investigue", afirmó.

Añadió que ha solicitado a Chávarry que, en el marco de la declaratoria de emergencia, doten a este distrito fiscal de 10 fiscales provinciales y 20 adjuntos, 50 computadoras y 5 vehículos, para mejorar la productividad.

