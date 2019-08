Descolmatación del río Piura aún no acaba tras casi dos años de El Niño costero

Luego de las lluvias que inundaron el norte del país y ante la proximidad de un nuevo período lluvioso, Agrorural -entidad adscrita al Ministerio de Agricultura- dirigió los trabajos de descolmatación de los ríos Piura y Sullana en setiembre del 2017. Dichas labores tenían como fin limpiar el cauce de ambos ríos para evitar un nuevo desborde que afectaría a la población de ambas provincias.

En el río Piura, con un costo de más de S/300 millones se descolmatarían 117 kilómetros en ocho tramos: desde la laguna La Niña hasta la laguna Ramón (tramo I); desde la laguna Ramón hasta el sector Cordillera (tramo II); desde el sector Cordillera hasta el puente Independencia (tramo III); desde el puente Independencia hasta el puente Bolognesi (tramo IV).

Completaban los trabajos el tramo V, que comprendía desde el puente Bolognesi hasta la presa Los Ejidos; el tramo VI, desde la Caída de Curumuy a Chapairá; el tramo VII, La Peñita-Tambogrande-Curvan y Malingas; y el tramo VIII, en los sectores de puente Ñácara, puente Carrasquillo, puente Buenos Aires y puente Salitral.

- El tramo VII -

Tras adicionales de obra y ampliaciones de plazo, los trabajos de descolmatación terminaron al 98%, debido a que hubo problemas en el tramo VII. En enero de 2018, mediante contratación directa, fue adjudicado el tramo Tambogrande y Curvan-Malingas al consorcio Edsur (conformado por Consulting y Service Edsur SAC, Contratistas Asociados Mesala SAC y Proyectos, Inversiones y Finanzas Proinvefi SRL), mientras que el tramo La Peñita fue entregado al consorcio Tambogrande I.

En abril de este año, la Contraloría publicó el informe de control concurrente Nº 005-2019 OCI, realizado a la "contratación del servicio de elaboración de la ficha técnica de prevención y descolmatación del cauce natural del río Piura, en los sectores Curvan y Malingas- tramo VII".

En dicho informe, el ente de control observó que Edsur "no cauteló que el servicio se ejecute en el periodo requerido, generando que el objeto de la contratación no se cumpla, puesto que se resolvió el contrato y el tramo a intervenir se encuentra en abandono, posibilitando que los pobladores sean afectados por inundaciones".

- Paralización y observaciones -

De acuerdo con la Contraloría, Edsur debía iniciar los trabajos el 9 de diciembre y terminarlos luego de 26 días, es decir, el 3 de enero de 2018. La inversión fue de S/10 millones 752 mil 594. En tanto, el 30 de enero Agrorural le pidió al consorcio que levante las observaciones de la ficha técnica o resolvería el contrato.

El 24 de febrero comenzó la ejecución de la descolmatación, pero hubo retraso en el levantamiento de las observaciones de la ficha definitiva, el consorcio no cumplió con otorgar la maquinaria propuesta y, en algunos casos, paralizó la ejecución de los trabajos.



En octubre de 2018, Agrorural informó que el servicio se ejecutó solo al 45% de avance físico y S/3 millones 782 mil 512 de avance financiero. Más tarde, el 5 de julio de 2018, mediante carta notarial, el contratista resolvió el contrato, y Agrorural inició un arbitraje ante el Centro de Arbitrajes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El 13 de junio de este año, mediante la resolución ejecutiva 111-2019 Agrorural delegó a la Dirección Zonal de Piura la facultad de convocar la ejecución de saldos en los servicios por continuidad de la descolmatación del cauce del río Piura en el sector de Curvan, de protección con roca al volteo del margen derecho del río Piura en el Sector Malingas y de la protección con roca al volteo del margen derecho del río Piura en el Sector La Peñita.

- Nuevos contratos -

El mes pasado, la Dirección Zonal de Piura de Agrorural entregó el servicio de descolmatación del cauce del río Piura en el sector Curvan y protección con roca al volteo del margen del río Piura en el tramo VII -sector Curvan Malingas-, por S/4 millones 28 mil, a la Constructora y Servicios Rodema EIRL, que tiene un plazo de 60 días.

Asimismo, adjudicó el "servicio de elaboración de ficha técnica de prevención y protección de bordes con roca del cauce del río Piura-tramo VII, sector la Peñita, al Consorcio Piura, conformado por Mend'2 Compañía Constructora SAC y EMR Ingeniería y Construcción EIRL, por S/464 mil. El consorcio tiene un plazo de 40 días para acabar los trabajos.

Para el alcalde de Tambogrande, Alfredo Rengifo, los trabajos deben acelerarse ante la proximidad de las lluvias de verano del 2020. "La reconstrucción avanza muy lenta y lo vemos en estos trabajos de descolmatación. No es posible que no hayan terminado aún. Queremos soluciones integrales en el río Piura", comentó.



Por su parte, Agrorural informó que los trabajos en el tramo VII "datan del año 2017, fecha en la que se ejecutó esta intervención, pero en el tramo arriba indicado, esta obra fue paralizada por decisión de la empresa encargada debido a problemas presentados con los agricultores del sector Curvan (no permitieron el ingreso de las máquinas al sector pendiente)". Añadió que "este año se reinicia esta actividad y, en coordinación con la comisión de usuarios de Malingas (comprende Curvan y Malingas), se retoma la intervención sin ningún inconveniente".

