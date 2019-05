Dictan prisión suspendida a abogado que difamó a fiscal superior de Sullana

El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Sullana, en la región Piura, condenó a un año y ocho meses de prisión suspendida al abogado Edgar Alexander Mendoza Chang por el delito de difamación agravada en agravio de la fiscal superior Carolina Delgado Manrique.



La sentencia se debe a que, en el año 2018, Mendoza Chang publicó en su cuenta personal de Facebook cinco comentarios en los que atribuía delitos de corrupción de funcionarios a Delgado Manrique, entonces presidenta de la Junta de Fiscales de Sullana.

El juzgado, a cargo del magistrado Godofredo Álvarez, también impuso el pago de S/ 10 mil por concepto de reparación civil, y 120 días multa. Además, deberá cumplir algunas reglas de conducta, como demostrar buen comportamiento.



Previo a la querella interpuesta, la fiscal remitió a Mendoza Chang una carta notarial en la que solicitaba que se rectifique en sus comentarios y en dos declaraciones brindadas a sendos medios de comunicación. Pero el abogado hizo caso omiso.

A nombre del “Instituto Legal de Lucha Contra la Corrupción”, una organización de seis abogados piuranos, Mendoza Chang denunció en setiembre del 2018 a Carolina Delgado ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de nombramiento indebido del cargo y tráfico de influencias.



Según el abogado, la fiscal contrató de forma irregular a un fiscal adjunto que no cumplía los requisitos y que además es hijo del entonces presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, Hernán Ruiz Arias. Por esta denuncia se pidió un descargo a Carolina Delgado y se decidió no abrir investigación preliminar.

En consecuencia, el juez Godofredo Álvarez consideró que los comentarios de Mendoza Chang no tenían mayor sustento ni fueron contrastados responsablemente.



En diálogo con El Comercio, el abogado señaló que aún no ha sido notificado del fallo, pero que apelará la decisión. “Esto es una venganza, porque hemos denunciado actos de corrupción que se tienen que investigar. Como sea me quiere procesar, para tapar todo lo que se le viene (a Delgado). Ella tiene mucho que responder al pueblo de Sullana”, dijo.



En tanto, la fiscal superior aclaró que las difamaciones de Mendoza ocurrieron en agosto, antes de que este presentara la denuncia contra ella. “El señor me atribuyó cuatro delitos y, como ya sabía que yo lo iba a querellar, después de que hizo sus publicaciones, recién me denuncia, sin efectuar una mínima indagación”, dijo Carolina Delgado a este Diario.

Agregó que actualmente no tiene ningún proceso disciplinario ni penal en su contra. “El señor (Mendoza) ni siquiera me conoce y no ha podido ni podrá acreditar el menor indicio de los delitos que me atribuye”, sostuvo la fiscal.



Edgar Alexander Mendoza Chang se encuentra actualmente inhabilitado en el Colegio de Abogados de Piura por un proceso disciplinario que le abrió la Comisión de Ética. Desde enero del 2008 es militante del Partido Aprista Peruano. En el año 2015 fue procurador público de la Municipalidad Distrital de Castilla.