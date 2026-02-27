En una visita al distrito de Tambogrande, Piura, un equipo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) verificó la estructura de los canales de regadío ubicados en zonas aledañas al botadero municipal, ante el riesgo de inundación por lluvias y la activación de quebradas.

La inspección tuvo como objetivo identificar posibles riesgos ambientales en el botadero, que recibe alrededor de 20 toneladas diarias de residuos sólidos municipales y se encuentra ubicado en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui.

Durante la jornada, autoridades del OEFA sostuvieron una reunión con representantes de la municipalidad distrital de Tambogrande “para evaluar medidas de contingencia en esta zona degradada”.

Como parte de las acciones inmediatas, el OEFA recomendó coordinar con las autoridades competentes la limpieza del canal de regadío cercano, a fin de prevenir un posible desborde que afecte el botadero y genere impactos ambientales.

Asimismo, el OEFA desplegó un equipo de especialistas en las zonas identificadas como más vulnerables de la región, para verificar y evaluar las medidas de prevención implementadas por las entidades bajo su supervisión frente a las lluvias intensas y la activación de quebradas.

Alertas preventivas activadas

Según el Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental del OEFA, se activaron alertas preventivas con nivel de riesgo ‘muy alto’ para siete unidades fiscalizables ubicadas en la región Piura, correspondientes a actividades de electricidad e hidrocarburos.

Estas unidades se encuentran en las provincias de Ayabaca (Suyo), Morropón (Chulucanas y La Matanza), Paita (Amotape, La Huaca, Tamarindo y Vichayal), Piura (Castilla, Catacaos, Las Lomas, Piura y Tambogrande).

Asimismo, Sullana (Ignacio Escudero, Lancones, Marcavelica, Miguel Checa, Querecotillo y Salitral) y Talara (El Alto, La Brea, Lobitos, Los Órganos, Máncora y Pariñas).

De acuerdo con sus competencias, las empresas deben identificar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales, así como activar oportunamente sus planes de contingencia para prevenir daños al ambiente y a la población.

