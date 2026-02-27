Resumen

El OEFA verificó la estructura de los canales de regadío ubicados en zonas aledañas al botadero municipal de Tambogrande, Piura. (Foto: OEFA)
Por Redacción EC

En una visita al distrito de Tambogrande, Piura, un equipo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) verificó la estructura de los canales de regadío ubicados en zonas aledañas al botadero municipal, ante el riesgo de inundación por lluvias y la activación de quebradas.

