Dada la temporada de lluvias, se ha cambiado por completo el escenario de la región. El Comercio pudo ver, mediante imágenes satelitales de la plataforma “Global Forest Watch”, la transformación en diversas partes de la región de áreas secas a áreas verdes.

La siguiente imagen muestra un comparativo de las imágenes satelitales entre diciembre del 2022, antes de las lluvias, a marzo del 2023, cuando Piura ya había recibido precipitaciones durante enero, febrero y acentuándose en marzo. Especialistas comentan a este Diario que el temporal, pese a la desgracia que están ocasionando, tienen otro lado positivo para la flora y fauna. Debido a las lluvias extremas ciertos lugares están regenerándose naturalmente, como los bosques secos de Piura.

El especialista forestal y jefe de la sede Chulucanas del Serfor, Roberto Seminario, explica que con las lluvias, los bosques secos de la región comienzan a renacer. “Las lluvias proveen el primer servicio ecosistémico que es el agua. Los beneficios que dan la lluvia al bosque son una reacción en cadena. Por ejemplo, se puede ver la regeneración natural de las semillas que están dispersas en el bosque en época de sequía”, sostiene.

Las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y parte de La Libertad se conocen como la zona del bosque seco ecuatorial. Una de sus principales características es que tiene una temporada muy corta de lluvias y el resto de año seco; es decir, viven temporadas muy marcadas. Sin embargo, cuando aparecen condiciones de lluvia no habituales, como la que estamos viviendo actualmente, “la cantidad de vegetación que sale es exuberantemente gigantesca comparada con un año normal”, indica Fernando Angulo, investigador principal del centro de ornitología y biodiversidad- Corbidi.

Angulo explica que muchas semillas que están en el suelo por 10 o 15 años, esperando las lluvias, con estos fenómenos empiezan a reverdecer. “Lo que es desierto se vuelve pastizal. Esta explosión de vegetación trae consigo alimento, semillas, frutos, brotes, insectos. Esto a su vez, anfibios, pericotes y esto es alimento para otras especies”, dice.

Imagen satelital comparativa de Tumbes de diciembre 2022 y marzo 2023:

En esa línea, se espera que este cambio de ecosistema sea positivo para las personas que viven de ganadería en esta zona. Actualmente todavía es difícil por las complicaciones de las lluvias, activación de quebradas e inundaciones, explica el ingeniero Gastón Cruz, profesor principal del departamento de Ciencias de la Universidad de Piura, pero luego, los ganaderos podrán aprovechar todas las nuevas especies de hierba, pasto y arbusto que ha crecido por la lluvia.

“En el 2017 lo que ocurrió fue muy corto, hubo desborde del río Piura, pero no llovió tanto en la costa, entonces no pasó esto. No hubo lluvias prolongadas como ahora en el desierto o en los bosques secos. Esas zonas quedaron secas. Recién este año, están habiendo lluvias más prolongadas y extensas. Sullana, Piura, Talara, Máncora, Lancones y todo estos son bosques secos. La gente que vive de la ganadería caprina dice que es una bendición que esos campos se vuelvan a repoblar de especies de las cuales vive su ganado”, dice el ingeniero Cruz.

Recordemos que en Piura 1,793.860 hectáreas de su territorio corresponden a bosques secos y son más de 30 mil familias las que viven en estos. Dichos ecosistemas no solamente ofrecen leña, si no productos como algarroba y miel que luego se transforman en otros como algarrobina, café, caramelos, carne, cueros, quesos, etc.

Además, los bosques secos son de vital importancia porque “son muros naturales que controlan el avance de los desiertos y las dunas, proveen de abono orgánico al agro y brindan alimentación a los hombres y al ganado”, según el Ministerio del Ambiente. Las lluvias los están regenerando y fortaleciendo.

Instituciones y pobladores de los distritos de Chulucanas y La Matanza, de la provincia de Morropón, aprovechan la lluvia para sembrar. (Foto: Serfor)

El resurgir de los algarrobos

Los especialistas explican que en esta zona de precipitaciones escasas, cuando llueve con esta intensidad, los bosques secos reverdecen y se llenan de vida. Una de las especies más emblemáticas, el árbol del algarrobo, también está pasando por este cambio positivo.

“Hace varios años se veía una serie de problemas en el algarrobo: una mortandad. Y, esta mortandad se veía como un problema porque estaban desapareciendo. Con esto, se espera es el bosque tenga una recuperación y se detenga la velocidad de la mortandad”, indica el ingeniero Cruz.

Además, el algarrobo, así como otras especies de los bosques secos (zapote, faique, etc), se recargan mediante acuíferos subterráneos que contienen agua. Cuando aparecen estas lluvias, todos los acuíferos se recargan y guardan agua, añade. Debido a los años de sequía, estos acuíferos no se recargaban hace mucho tiempo.

El algarrobo es un árbol oriundo del Perú y especie emblemática del bosque seco en la costa norte. (Foto: Andina)

“El algarrobo es un árbol muy importante económicamente cuando hablamos de bosques secos. Estos, para germinar, necesitan condiciones de humedad. Cuando hay condiciones como las de ahora, las plantas germinan y tienen condiciones para seguir creciendo y volverse árboles. Además, las corrientes de agua subterráneas se super recargan. Muchos de los árboles que germinan en una zona seca, pueden subsistir años después”, explicó Fernando Angulo.

Proyectos de reforestación durante la época de lluvias

Pese al duro impacto que han tenido las lluvias en las regiones de la costa norte, estas también han sido aprovechadas por la población para reforestar zonas que habían sido afectadas por la eliminación de los bosques. El gobierno regional y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) están trabajando proyectos para ello.

Debido a las precipitaciones, explica Juan Aguilar, gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Piura, hay regeneración natural de plantaciones. Por eso, se está haciendo una campaña para recoger los esquejes, plantas que nacen de manera natural, para llevarlas al vivero, hacer que crezcan y luego llevarlas a zonas que tienen degradación.

“Son 800 mil hectáreas de tierras degradadas según los informes del Minam”, dice el funcionario. La meta es cubrir unas 30 mil hectáreas en este proceso. Sin embargo, esto debe venir con una enseñanza a la población para que no talen ni hagan quemas de suelo.

Por su parte, el Serfor comentó que se están sembrando semillas para aprovechas lluvias y recuperar bosques secos deforestados. En los distritos de Chulucanas y La Matanza, provincias de Morropón, están sembrando semillas de algarrobo, faique, charán y overal para aprovechar las lluvias y recuperar los bosques secos deforestados.

Instituciones y pobladores de los distritos de Chulucanas y La Matanza, de la provincia de Morropón, se unieron para sembrar semillas de algarrobo, faique, charán y overal, con la finalidad de aprovechar las lluvias y recuperar los bosques estacionalmente secos deforestados del departamento de Piura. (Foto: Serfor)

“En cuatro arduas jornadas se logró sembrar aproximadamente 100 hectáreas con semillas mezcladas con estiércol de ganado caprino”, indicó la institución.

Continúa la emergencia en Piura

Autoridades y ciudadanía han convocado un paro regional para este 18 de abril. Las autoridades señalan que no han recibido la ayuda pertinente por parte del Ejecutivo para atender las necesidades de los afectados por la emergencia causada el paso de huaicos e intensas lluvias en esta parte del país. Según el último reporte del COEN, se han registrado 271 emergencias en la región y hay 7.857 personas damnificadas y 84.578 afectadas. Además, 958 aulas afectadas, 64 destruidas y 201 inhabitables. Asimismo, 121 establecimientos de salud afectados y 13 inhabitables.

Miles de casas han sido afectadas en Piura por las fuertes precipitaciones. Foto: Eddyn Nole 1 / 4 Instituciones educativas también se han inundado por las lluvias y activación de quebradas. Foto: Tania Bautista 2 / 4 Estas lluvias han sido las más fuertes en Piura en más de 20 años. Foto: Eddyn Nole 3 / 4 El calentamiento de la temperatura superficial del mar en Perú estaba previsto hasta marzo, pero continuarán hasta finales de julio, según las últimas estimaciones. Foto: Tania Bautista 4 / 4

La ingeniera Anabel Castro, especialista en climatología del Senamhi, indicó que durante abril, entre el 1 y el 11, los acumulados de precipitación en algunos puntos de Piura han alcanzado valores que representan de 2 a 4 veces más de lo que se llega a acumular en todo el mes.

Asimismo, en marzo, se presentaron lluvias sobre lo normal en la costa de Piura. Por ejemplo los acumulados de lluvia en Partidor fueron 282% sobre su normal, en El Virrey 196% sobre su normal y en Bernal 282% sobre su normal.