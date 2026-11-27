La ciudad de Piura soporta intensas lluvias por segundo día consecutivo, acompañadas de una tormenta eléctrica que ha agravado la emergencia en distintos puntos de la ciudad. El temporal mantiene en alerta a la población ante el incremento del nivel del agua en las diversas avenidas y calles principales.

En la urbanización Ignacio Merino, uno de los sectores más golpeados por la acumulación pluvial, las familias permanecen resguardadas en los pisos superiores de sus viviendas debido a las inundaciones que cubren las plantas bajas y las calles aledañas.

Emergencia por las intensas lluvias que vienen causando estragos en la región. Foto: Captura Latina Noticias

La mezcla de aguas pluviales y desagüe afecta directamente a los puestos de comercio ubicados en las avenidas Sánchez Cerro y Los Cocos, perjudicando las ventas y las labores diarias de decenas de comerciantes.

Asimismo, en diversas vías anegadas se reportan vehículos particulares y de transporte que han quedado inundados y afectados por el colapso del drenaje, dificultando el tránsito vehicular y peatonal en la urbe.

Piuranos exigen obras de infraestructura ante El Niño

Frente a la recurrencia de este escenario, los ciudadanos piuranos piden apoyo urgente en infraestructura pluvial y de saneamiento para evitar verse nuevamente afectados ante las lluvias asociadas al fenómeno El Niño. Los vecinos demandan soluciones estructurales que permitan mitigar el impacto de las precipitaciones.

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau (EPS Grau)

Las fuertes lluvias registradas desde el jueves 26 de noviembre en la región Piura afectaron la infraestructura de abastecimiento de agua potable en la ciudad y en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre. La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau (EPS Grau) informó que varios pozos, reservorios y estaciones de bombeo tuvieron que paralizar temporalmente sus operaciones para evitar mayores daños.

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