Resumen

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El cuerpo de Alexander Taboada Sirlupo es el único de la tripulación que aún no es hallado. Foto: Andina
El cuerpo de Alexander Taboada Sirlupo es el único de la tripulación que aún no es hallado. Foto: Andina
Por Redacción EC

A tres días del naufragio de la embarcación en la que realizaba labores pesqueras en aguas chilenas, continúa sin conocerse el paradero de Alexander Taboada Sirlupo, el único tripulante que permanece desaparecido. Ante esta situación, sus familiares en Piura han solicitado a las autoridades peruanas y chilenas reforzar las acciones de búsqueda.

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