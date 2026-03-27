A tres días del naufragio de la embarcación en la que realizaba labores pesqueras en aguas chilenas, continúa sin conocerse el paradero de Alexander Taboada Sirlupo, el único tripulante que permanece desaparecido. Ante esta situación, sus familiares en Piura han solicitado a las autoridades peruanas y chilenas reforzar las acciones de búsqueda.

César Huertas Sirlupu, hermano del pescador, informó que la única información recibida desde Chile, a través de instancias militares, ha sido el hallazgo de una mochila que contenía documentos personales de Alexander.

Asimismo, indicó que presentó un documento ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, el cual fue recibido recientemente, y se le comunicó que obtendría una respuesta el lunes 30 de marzo.

Autoridades chilenas continúan con la búsqueda de pescador peruano desaparecido. Foto: Piura Noticias

El familiar recordó que los otros dos tripulantes de la embarcación “Catalina II” ya fueron encontrados sin vida. Se trata de Anthony Morán Eche y José Carlos Chávez Urbina, quienes fallecieron tras el accidente.

Los tres pescadores habían zarpado desde el puerto de Coquimbo, en Chile, a las 7:20 p.m. del lunes 23 de marzo. Según relató Huertas, su hermano solía trasladarse a distintas localidades en busca de oportunidades laborales, como ocurrió en este caso.

El accidente se produjo la mañana del martes 24 de marzo, alrededor de las 6:00 a.m., cuando la embarcación retornaba a tierra. Minutos antes, a las 5:20 a.m., uno de los tripulantes había publicado en WhatsApp que se encontraban de regreso al puerto.

De acuerdo con la versión del hermano, el vuelco de la nave habría estado relacionado con condiciones climáticas adversas, como vientos intensos y corrientes inusuales. En medio de la emergencia, el ahora fallecido Chávez Urbina logró enviar un mensaje de voz alertando sobre lo ocurrido. Su cuerpo fue el primero en ser recuperado y fue hallado atado a la embarcación.

Posteriormente, el jueves 26 de marzo por la mañana, fue encontrado el cuerpo de Morán Eche en la playa de Guanaqueros, en Coquimbo. Sin embargo, hasta el momento no se tienen noticias sobre el paradero de Alexander Taboada Sirlupo.

La familia del pescador insiste en la necesidad de mayor apoyo institucional para continuar con su búsqueda. Su esposa y sus tres hijos permanecen a la espera de información que permita esclarecer su situación.