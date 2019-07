Feminicidio en Piura: hallan restos quemados de joven asesinada en Paita

Los restos quemados de una joven desaparecida hace más de 15 días fueron hallados este martes en la provincia de Paita, en la región Piura. La joven fue identificada como María Angélica Ipanaqué Tume (30 años) y no se sabía nada de ella desde el 30 de junio. Este es un nuevo caso de feminicidio en la región.

Su expareja, David García García (32), era el principal sospechoso de su desaparición. Al ser detenido por la Policía Nacional, confesó que había asesinado a Angélica Ipanaqué y quemado su cuerpo. Para no dejar rastro del crimen, dijo que enterró los restos en un descampado.

José Ipanaqué, padre de la víctima, obtuvo, a través de su abogada, una orden del juez de paz para ingresar a un terreno que funcionaba como taller, ubicado en Ciudad Roja del Pescador, en Paita. Según manifestó, desde hace días sospechaba que su hija estaba ahí, quizás secuestrada, donde trabajaba David García.

La víctima de este nuevo caso de feminicidio. El Comercio

Familiares y agentes de la PNP llegaron al lugar y detectaron un olor fétido. De inmediato, procedieron a cavar un hoyo y hallaron, a casi un metro de profundidad, restos óseos. Al ser cuestionado, David García confesó que eran los restos de Angélica Ipanaqué, que él mismo había enterrado.

Al lugar también llegó personal especializado en homicidios y peritos forenses de Piura, así como un representante del Ministerio Público, para levantar los restos. El detenido fue puesto a disposición de la División de Investigación Criminal (Divincri), donde, luego de una investigación preliminar, derivarán el caso a la Fiscalía.

María Angélica Ipanaqué salió de su casa la noche del 29 de junio para asistir, junto con amigas, a un baile popular en Paita. Allí se encontró con su ex pareja David García, quien se habría aprovechado del alto estado de ebriedad de la mujer para llevársela.

David García García (32) confesó que la asesinó. El Comercio

Ingrid Marcelo, prima de la víctima, dijo que, tras salir del baile, los tres fueron a su casa, donde ella se quedó. “David me dijo que la iba a dejar (a Angélica) a su casa, pero luego me entero que mi prima nunca llegó. Yo luego lo he encarado y no decía nada”, señaló.

En este año, este es el segundo caso de una mujer hallada muerta en Paita. Hace menos de una semana, el cuerpo de la adolescente Gelen Cruz Sernaqué (15), quien desapareció el 22 de junio, fue encontrado en el río Chira.

A ello se suman otros dos casos de menores reportadas como no habidas, que aparecieron a los pocos días.

